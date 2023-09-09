Ди Каприо раскритиковали за любовь к значительно младшим девушкам

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Леонардо Ди Каприо раскритиковали в Твиттере за то, что он встречается с еще одной младшей себя моделью. 48-летний актер замечен со своей новой возлюбленной Витторией Черетти в ночном клубе Hi Ibiza.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер имеет репутацию человека, который встречается только с женщинами до 25 лет, и имеет тенденцию рвать с ними отношения после того, как они преодолевают этот возрастной рубеж, как он сделал со своей последней девушкой, актрисой Камилой Морроне, которой сейчас 26 лет.

После того, как появились фотографии с Витторией, многие поспешили высмеять звезду за то, что это не будут долгие отношения, поскольку в следующем июне избраннице исполнится 26 лет.

Фанаты раскритиковали Леонардо Ди Каприо за выбор подруг. Фото: dailymail.co.uk

Фанаты раскритиковали Леонардо Ди Каприо за выбор подруг. Фото: dailymail.co.uk

Фанаты раскритиковали Леонардо Ди Каприо за выбор подруг. Фото: dailymail.co.uk

"Она уйдет раньше, чем этот твит будет сделан".

"У нее осталось девять месяцев!"

"Еще год, и он больше на нее не посмотрит!"

"Это, пожалуй, первый и последний раз, когда они целовались"

"Отношения будут длиться недолго, потому что ей уже 25"

"25-летние женщины, мы должны бойкотировать Леонардо Ди Каприо!!!" , — глазуют с актера фанаты.

Виттория на 23 года младше Леонардо. Красавица работала моделью таких брендов как Alexander McQueen и Versace. Неизвестно, когда Леонардо познакомился с Витторией, но их видели вместе во Франции в конце мая, когда на Каннском кинофестивале состоялась премьера его фильма "Убийцы цветочной луны". В конце августа их также заметили, когда они шли на свидание с мороженым в Санта-Барбаре.

Новая подруга Ди Каприо Виттория. Фото: Instagram/Vittoria Ceretti

Ранее Виттория рассталась со своим мужем Маттео Миллери. Брюнетка его раньше называла "любовью всей своей жизни".

Тем временем Леонардо раньше любил и оставлял таких девушек, как Камила Морроне, Нина Агдал, Келли Рорбах, Блейк Лайвли, Рианна, Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли, которым было 25 или меньше, когда они встречались.

Совсем недавно ходили слухи, что Леонардо влюблен в 28-летнюю модель Джиджи Хадид. Она первый человек, с которым он когда-либо публично встречался, который был старше 25 лет.

Ди Каприо и Морроне разошлись в августе 2022 после четырех лет отношений. Они познакомились в мае 2017 года в Каннах, когда ей было всего 19 лет.

Напомним, экс-невеста Ди Каприо примерила откровенный наряд в стильной фотосессии.