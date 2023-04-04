Ди Каприо опроверг слухи о романе с известной телеведущей: кто она и что говорят источники

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили в одном из ночных клубов Нью-Йорка в компании ведущей популярного в Великобритании реалити-шоу "Остров любви" Маей Джаммой. Таблоиды утверждают, что между кинозвездой и 28-летней шоувумен роман.

Впрочем, издание Daily Mail пишет, что актер эти слухи опроверг.

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В СМИ продолжают обсуждать вероятные отношения Леонардо с Джамой, поскольку Ди Каприо по-прежнему не раз опровергал новости о своих романах, предпочитая держать личную жизнь в тайне.

По словам инсайдеров, знаменитости часто проводят время вместе и ходят на свидание. Они познакомились с помощью общих друзей, после чего 48-летний актер отправил шоувумен розы. В феврале они провели два вечера подряд на вечеринках премии BAFTA в Лондоне. В прошлом месяце Майю и Леонардо увидели, когда они вместе с друзьями уходили из ночного клуба в Париже, а недавно они уже были в Нью-Йорке.

"Они оба недавно вышли из долгих отношений и не хотят спешить - они развлекаются и смотрят на то, как развивается их роман. Они живут в разных странах, и у Майи раньше были отношения на расстоянии. Она знает, что это. Лео ухаживает за ней, ему нравится проводить с ней время", — рассказал изданию источник.

В прошлом году Майя Джама разорвала помолвку с австралийским баскетболистом Беном Симмонсом, вместе с которым прожила один год. Ди Каприо разошелся с моделью Камилой Моррон после четырех лет отношений.

В то же время, американское издание ET опубликовало другую информацию: по данным инсайдеров, Леонардо продолжает проводить время с супермоделью Джиджи Хадид, с которой ему раньше приписывали роман. Официальные заявления по поводу личной жизни голливудский киноактер традиционно не спешит делать.

Напомним, ранее мы писали, что Леонардо Ди Каприо наградил новоназначенного министра Бразилии. Также мы рассказывали, что Ди Каприо прокомментировал свою помощь Фонду Елены Зеленской.