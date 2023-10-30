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Ді Капріо з супермодельною подружкою на змогли стримати почуттів на вечірці

30 жовтня 2023 12:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ді Капріо з супермодельною подружкою на змогли стримати почуттів на вечірці
Актор Леонардо Ді Капріо з Вітторією Черетті. Фото: BACKGRID
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Леонардо Ді Капріо був помічений у ніжних обіймах зі своєю новою дівчиною Вітторією Черетті на Геллоуїнській вечірці в Лос-Анджелесі. Пара вийшла на вулицю, після чого Черетті просунула руки у його шорти і схопила за сідниці.

Про це пише Daily Mail.

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Пристрасні стосунки Ді Капріо

Свідки розповіли, що актор насолоджується своїм новим романом з фотомоделлю, яка має понад 1,6 мільйона підписників в Instagram. Виконавець головної ролі в "Титаніку" та модель зменшили пристрасті, "щойно вони зрозуміли, що за ними спостерігають" і знімають, "майже одразу повернулися всередину".

 

Актор Леонардо Ді Капріо з Вітторією Черетті. Фото: BACKGRID
Актор Леонардо Ді Капріо з Вітторією Черетті. Фото: BACKGRID

 

Актор Леонардо Ді Капріо з Вітторією Черетті. Фото: BACKGRID
Актор Леонардо Ді Капріо з Вітторією Черетті. Фото: BACKGRID

Вітторія на 23 роки молодша за Леонардо. Красуня працювала моделлю таких брендів, як Alexander McQueen і Versace. Невідомо, коли саме Леонардо познайомився з Вітторією, але їх бачили разом у Франції наприкінці травня, коли на Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра його фільму "Вбивці квіткового місяця".

Леонардо раніше мав стосунки з такими моделями, як Каміла Морроне, Ніна Агдал, Келлі Рорбах, Блейк Лайвлі, Ріанна, Жизель Бюндхен і Бар Рафаелі, яким було 25 або менше, коли вони зустрічалися.

Ді Капріо та Морроне розійшлися в серпні 2022 року після чотирьох років стосунків. Вони познайомилися у травні 2017 року в Каннах, коли їй було всього 19 років.

Раніше Ді Капріо знявся для обкладинки Vogue.

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