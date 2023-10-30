Ди Каприо с супермодельной подружкой не смогли сдержать чувств на вечеринке.

Актер Леонардо Ди Каприо с Витторией Черетти. Фото: BACKGRID

Актер Леонардо Ди Каприо был замечен в нежных объятиях со своей новой девушкой Витторией Черетти на Хэллоуинской вечеринке в Лос-Анджелесе. Пара вышла на улицу, после чего Черетти просунула руки в его шорты и схватила его за пятую точку.

Об этом пишет Daily Mail.

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Свидетели рассказали, что актер наслаждался своим новым романом с фотомоделью, у которой более 1,6 миллиона подписчиков в Instagram. Исполнитель главной роли в "Титанике" и модель уменьшили страсть, "только они поняли, что за ними наблюдают" и снимают, "почти сразу вернулись внутрь".

Актер Леонардо Ди Каприо с Витторией Черетти. Фото: BACKGRID

Актер Леонардо Ди Каприо с Витторией Черетти. Фото: BACKGRID

Витория на 23 года младше Леонардо. Красавица работала моделью таких брендов как Alexander McQueen и Versace. Неизвестно, когда Леонардо познакомился с Витторией, но их видели вместе во Франции в конце мая, когда на Каннском кинофестивале состоялась премьера его фильма.

Леонардо ранее встречался с такими моделями, как Камилла Морроне, Нина Агдал, Келли Рорбах, Блейк Лайвли, Рианна, Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли, которым было 25 или меньше лет.

Ди Каприо и Морроне разошлись в августе 2022 после четырех лет отношений. Они познакомились в мае 2017 года в Каннах, когда ей было всего 19 лет.

Ранее Ди Каприо снялся для обложки Vogue.