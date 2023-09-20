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Ді Капріо знявся для обкладинки Vogue

20 вересня 2023 10:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ді Капріо знявся для обкладинки Vogue
Леонардо Ді Капріо та його колега фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Леонардо Ді Капріо та його колега фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун стали героями жовтневої обкладинки британського Vogue. Актори взяли участь у фотосесії та розповіли про історичну драму Мартіна Скорсезе.

Про це пише Vogue.

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Актори позували фотографу Крейгу Макдіну. Зірки обрали образи від Chloe, Christopher John Rogers, Brunello Cucinelli, Gabriela Hearst та інших брендів. А за стилізацію зйомки відповідав колишній головний редактор видання Едвард Еннінфул.

 

Леонардо Ді Капріо. Фото: instagram.com/britishvogue/

 

Леонардо Ді Капріо та його колега фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/
Леонардо Ді Капріо та його колега фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/

 

Леонардо Ді Капріо та його колега фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/
Леонардо Ді Капріо та його колега фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/

 

Леонардо Ді Капріо. Фото: instagram.com/britishvogue/

Фільм "Вбивці квіткового місяця", головні ролі в якому зіграли Лілі Гледстоун та Леонардо ДіКапріо, розповідає про несправедливість, з якою зіткнулися корінні американці з племені осейджів.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гледстоун грають реальних чоловіка та дружину Ернеста та Моллі Буркхарт, міжрасову пару, яка живе в резервації осейджів у 1920-х роках в Оклахомі, коли права на землю та запаси нафти зробили їхнє плем'я найбагатшим на душу населення у світі та центром уваги з боку білих мешканці.

Нагадаємо, екснаречена Ді Капріо приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії.

Раніше Ді Капріо відпочив на яхті з юною красунею.

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