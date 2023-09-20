Ді Капріо знявся для обкладинки Vogue
Актор Леонардо Ді Капріо та його колега фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун стали героями жовтневої обкладинки британського Vogue. Актори взяли участь у фотосесії та розповіли про історичну драму Мартіна Скорсезе.
Про це пише Vogue.
Актори позували фотографу Крейгу Макдіну. Зірки обрали образи від Chloe, Christopher John Rogers, Brunello Cucinelli, Gabriela Hearst та інших брендів. А за стилізацію зйомки відповідав колишній головний редактор видання Едвард Еннінфул.
Фільм "Вбивці квіткового місяця", головні ролі в якому зіграли Лілі Гледстоун та Леонардо ДіКапріо, розповідає про несправедливість, з якою зіткнулися корінні американці з племені осейджів.
Леонардо Ді Капріо та Лілі Гледстоун грають реальних чоловіка та дружину Ернеста та Моллі Буркхарт, міжрасову пару, яка живе в резервації осейджів у 1920-х роках в Оклахомі, коли права на землю та запаси нафти зробили їхнє плем'я найбагатшим на душу населення у світі та центром уваги з боку білих мешканці.
Нагадаємо, екснаречена Ді Капріо приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії.
Раніше Ді Капріо відпочив на яхті з юною красунею.