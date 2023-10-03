Легендарний костюм Ді Капріо з "Титаніка" виставили на продаж за шалені гроші

Актор Леонардо Дікапріо. Фото: Reuters

Костюм персонажа Леонардо Ді Капріо Джека Доусона з фільму "Титанік" буде виставлений на продаж на кіноаукціоні Propstore. Очікувана сума за лот варіюється від 100 тисяч до 200 тисяч доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Костюм Джека з фільму "Титанік" виставили на продаж

На аукціон виставили костюм Джека з фільму "Титанік". Біла сорочка, чорний жилет та вельветові штани, які Леонардо Ді Капріо носив у культовому фільмі Джеймса Кемерона.

Костюми легендарних героїв фільмів виставили на продаж. Фото: Reuters

Костюми легендарних героїв фільмів виставили на продаж. Фото: Reuters

Костюм із "Титаніка" є частиною лотів майбутнього аукціону Propstore, що пройде у Лондоні з 9 по 12 листопада. Очікується, що на ньому буде продано 1 800 пам'ятних речей із фільмів, серіалів та ТВ-шоу на загальну суму 13,8 мільйона доларів.

Серед інших лотів — голова C-3PO, що світиться, з фільму "Зоряні війни: Нова надія", яка, на думку аукціонного будинку, може бути продана за 1,15 мільйона доларів і стати найдорожчим експонатом. А також бет-костюм Майкла Кітона з "Бетмена" 1989 року, каскадерський костюм Джонні Деппа з фільму "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", металева рукавичка героя "Кошмару на вулиці В'язів".

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