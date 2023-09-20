Ди Каприо снялся для обложки Vogue

Леонардо Ди Каприо и его коллега фильма "Убийцы цветочной луны" Лили Глэдстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/

Актер Леонардо Ди Каприо и его коллега по фильму "Убийцы цветочной луны" Лили Гледстоун стали героями октябрьской обложки британского Vogue. Актеры приняли участие в фотосессии и рассказали об исторической драме Мартина Скорсезе.

Об этом пишет Vogue.

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Леонардо Ди Каприо. Фото: instagram.com/britishvogue/

Леонардо Ди Каприо и его коллега фильма "Убийцы цветочной луны" Лили Глэдстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/

Леонардо Ди Каприо и его коллега фильма "Убийцы цветочной луны" Лили Глэдстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/

Леонардо Ди Каприо. Фото: instagram.com/britishvogue/

Фильм "Убийцы цветочной луны", главные роли в котором сыграли Лили Гледстоун и Леонардо Ди Каприо, рассказывает о несправедливости, с которой столкнулись коренные американцы из племени осейджей.

Леонардо Ди Каприо и Лили Глэдстоун играют реальных супругов Эрнеста и Молли Буркхарт, межрасовую пару, живущую в резервации осейджей в 1920-х годах в Оклахоме, когда права на землю и запасы нефти сделали их племя самым богатым на душу населения в мире и центром внимания со стороны белых жителей.

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