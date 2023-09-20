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Ди Каприо снялся для обложки Vogue

20 сентября 2023 10:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ди Каприо снялся для обложки Vogue
Леонардо Ди Каприо и его коллега фильма "Убийцы цветочной луны" Лили Глэдстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Леонардо Ди Каприо и его коллега по фильму "Убийцы цветочной луны" Лили Гледстоун стали героями октябрьской обложки британского Vogue. Актеры приняли участие в фотосессии и рассказали об исторической драме Мартина Скорсезе.

Об этом пишет Vogue.

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Актеры позировали фотографу Крэйгу Макдину. Звезды выбрали образы от Chloe, Christopher John Rogers, Brunello Cucinelli, Gabriela Hearst и других брендов. А за стилизацию съемки отвечал бывший главный редактор издания Эдвард Эннинфул.

 

Леонардо Ди Каприо. Фото: instagram.com/britishvogue/

 

Леонардо Ди Каприо и его коллега фильма "Убийцы цветочной луны" Лили Глэдстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/
Леонардо Ди Каприо и его коллега фильма "Убийцы цветочной луны" Лили Глэдстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/

 

Леонардо Ди Каприо и его коллега фильма "Убийцы цветочной луны" Лили Глэдстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/
Леонардо Ди Каприо и его коллега фильма "Убийцы цветочной луны" Лили Глэдстоун. Фото: instagram.com/britishvogue/

 

Леонардо Ди Каприо. Фото: instagram.com/britishvogue/

Фильм "Убийцы цветочной луны", главные роли в котором сыграли Лили Гледстоун и Леонардо Ди Каприо, рассказывает о несправедливости, с которой столкнулись коренные американцы из племени осейджей.

Леонардо Ди Каприо и Лили Глэдстоун играют реальных супругов Эрнеста и Молли Буркхарт, межрасовую пару, живущую в резервации осейджей в 1920-х годах в Оклахоме, когда права на землю и запасы нефти сделали их племя самым богатым на душу населения в мире и центром внимания со стороны белых жителей.

Напомним, экс-невеста Ди Каприо примерила откровенный наряд в стильной фотосессии.

Ранее Ди Каприо отдохнул на яхте с юной красавицей.

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