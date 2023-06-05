Ді Капріо з подругою відпочив на яхті

Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Актор Леонардо Ді Капріо після чуток про роман з Джіджі Хадід був помічений під час відпочинку з іншою красунею. Дівчина, як і більшість обраниць зірки, значно молодша.

Про це пише Daily Mail.

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Після розставання з моделлю Каміллою Марроне після її 25-річчя, актор Леонардо Ді Капріо нарвався на хвилю критики. Зірка відомий своєю слабкістю до дівчат віком до 25 років. Після розставання з Каміллою актор був помічений разом із 28-річною моделлю Джіджі Хадід. А кілька днів тому голлівудського актора бачили в одному з ресторанів Лондона разом із матір'ю Ірмелін Інденбіркен та 28-річною моделлю індійського походження Нілам Гілл.

Але, мабуть, Леонардо все-таки не втрачає можливості провести час зі значно молодшими красунями. Зірка відпочив на Ібіці у компанії 22-річної моделі Меган Рош.

Пара вирушила на прогулянку на яхті разом із друзями. А за кілька годин відвідала місцевий ресторан.

48-річний актор раніше зустрічався з Жизель Бундхен, Анною В'яліциною, Бар Рафаелі, Блейк Лайвлі, Тоні Гаррн, Ніною Агдал та іншими зірками, яким на час стосунків не було 25 років.

Раніше Леонардо Ді Капріо став жертвою звинувачень в лицемірстві. Справа в тому, що голлівудського актора побачили у приватному аеропорті, коли він вилітав з курорту Порто-Черво, який знаходиться на Сардинії.

Нагадаємо, колишня наречена Леонардо Ді Капріо Камілла Марроне вже не засмучується щодо їхнього розставання. Дівчина знялась у відвертій фотосесії та у всій красі показала свої модельні форми.