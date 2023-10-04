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"Дякую, що навчила знову вірити у себе", — Остапчук привітав дружину з річницею

4 жовтня 2023 15:51
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Дякую, що навчила знову вірити у себе" — Остапчук привітав дружину з річницею
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська. Фото Instagram: vova_ostapchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Володимир Остапчук привітав свою третю дружину — 23-річну Катерину Полтавську — з їхньою першою річницею. 

Зворушливі слова і спільні фото телеведучий опублікував в Instagram

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Рік тому прихильники подружжя Володимира Остапчука і його ексдружини Христини Горняк лише починали говорити про їх можливе розставання, проте, виявляється, ведучий вже тоді зустрічався з молодою журналісткою Катериною Полтавською. 

Сьогодні Остапчук привітав кохану з річницею їх стосунків. Він опублікував романтичні фото з Катею і дібрав зворушливі слова. 

 

"Коть, нам сьогодні 1 рік. Дякую, що навчила мене знову вірити в людей і в себе . Дякую, що своїм прикладом показуєш: власні цінності треба захищати. Дякую, що готова бігти, чекати, тримати, любити будь що. Дякую за Твій гумор і ставлення до світу. Дякую за Твою красу і перфектність Твоєї душі. Я Тебе кохаю і вітаю з НАМИ", — написав ведучий у публікації. 

 

остапчук и полтавская
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська. Фото Instagram:
vova_ostapchuk

Катя відповіла у коментарях, що також кохає свого чоловіка. 

 

остапчук и полтавская
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська. Фото Instagram:
vova_ostapchuk

До речі, одна з фотографій, опублікованих Остапчуком, була з Полтавською у будинку, який вони будували ще з колишньою дружиною Христиною і через який у них досі продовжуються суперечки. Також він показав себе з дружиною на заходах, подорожах та у ресторанах. 

 

полтавская
Катерина Полтавська у будинку Остапчука і його колишньої. Фото Instagram:
vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остапчук показав напівоголену дружину у ліжку. Також ми повідомляли, що ексдружина Остапчука хоче повернути будинок.

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