"Дякую, що навчила знову вірити у себе", — Остапчук привітав дружину з річницею

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська. Фото Instagram: vova_ostapchuk

Володимир Остапчук привітав свою третю дружину — 23-річну Катерину Полтавську — з їхньою першою річницею.

Зворушливі слова і спільні фото телеведучий опублікував в Instagram.

Читайте також:

Подякував за красу

Рік тому прихильники подружжя Володимира Остапчука і його ексдружини Христини Горняк лише починали говорити про їх можливе розставання, проте, виявляється, ведучий вже тоді зустрічався з молодою журналісткою Катериною Полтавською.

Сьогодні Остапчук привітав кохану з річницею їх стосунків. Він опублікував романтичні фото з Катею і дібрав зворушливі слова.

"Коть, нам сьогодні 1 рік. Дякую, що навчила мене знову вірити в людей і в себе . Дякую, що своїм прикладом показуєш: власні цінності треба захищати. Дякую, що готова бігти, чекати, тримати, любити будь що. Дякую за Твій гумор і ставлення до світу. Дякую за Твою красу і перфектність Твоєї душі. Я Тебе кохаю і вітаю з НАМИ", — написав ведучий у публікації.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська. Фото Instagram:

vova_ostapchuk

Катя відповіла у коментарях, що також кохає свого чоловіка.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська. Фото Instagram:

vova_ostapchuk

До речі, одна з фотографій, опублікованих Остапчуком, була з Полтавською у будинку, який вони будували ще з колишньою дружиною Христиною і через який у них досі продовжуються суперечки. Також він показав себе з дружиною на заходах, подорожах та у ресторанах.

Катерина Полтавська у будинку Остапчука і його колишньої. Фото Instagram:

vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остапчук показав напівоголену дружину у ліжку. Також ми повідомляли, що ексдружина Остапчука хоче повернути будинок.