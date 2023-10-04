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"Спасибо, что научила снова верить в себя", — Остапчук поздравил жену с годовщиной

4 октября 2023 15:51
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Спасибо, что научила снова верить в себя" — Остапчук поздравил жену с годовщиной
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская. Фото Instagram: vova_ostapchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Владимир Остапчук поздравил свою третью жену — 23-летнюю Екатерину Полтавскую — с их первой годовщиной.

Трогательные слова и совместные фото телеведущий опубликовал в Instagram.

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Год назад поклонники супругов Владимира Остапчука и его экс-жены Кристины Горняк только начинали говорить об их возможном расставании, однако, оказывается, ведущий уже тогда встречался с молодой журналисткой Екатериной Полтавской.

Сегодня Остапчук поздравил любимую с годовщиной их отношений. Он опубликовал романтические фото с Катей и подобрал трогательные слова.

 

"Коть, нам сегодня 1 год. Спасибо, что научила меня снова верить в людей и в себя. Спасибо, что своим примером показываешь: собственные ценности надо защищать. Спасибо, что готова бежать, ждать, держать, любить. Спасибо за Твой юмор и отношение к миру. Спасибо за Твою красоту и перфектность Твоей души. Я Тебя люблю и поздравляю с НАМИ", — написал ведущий в публикации.

 

остапчук и полтавская
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская. Фото Instagram:
vova_ostapchuk

Катя ответила в комментариях, что тоже любит своего мужа.

 

остапчук и полтавская
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская. Фото Instagram:
vova_ostapchuk

Кстати, одна из фотографий, опубликованных Остапчуком, была с Полтавской в доме, который они строили еще с бывшей женой Кристиной и из-за которого у них до сих пор продолжаются споры. Также он показал себя с женой на мероприятиях, в путешествиях и ресторанах.

 

полтавская
Екатерина Полтавская в доме Остапчука и его бывшей. Фото Instagram:
vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что Остапчук показал полуобнаженную жену в постели. Также мы сообщали, что экс-жена Остапчука хочет вернуть дом.

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