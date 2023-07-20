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"Дія" посвятила фильму "Барби" забавные мемы

20 июля 2023 17:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Действие" посвятила фильму "Барби" забавные мемы
"Дія" порадовала мемами по случаю выхода "Барби". Фото: facebook.com/diia.gov.ua
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно в мировой прокат вышла картина о кукле "Барби". Мода на барбикор заполонила планету, и приложение "Дія" тоже не устояло.

Об этом говорится на странице приложения в соцсети.

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Цифровизированная Барби

После выхода картины"Барби" почти каждая знаменитость устраивает соответствующую тематическую фотосессию. А некоторых картина даже вдохновляет на креативные решения.

 

"Дія" порадовала мемами по случаю выхода "Барби". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

 

"Дія" порадовала мемами по случаю выхода "Барби". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

 

"Дія" порадовала мемами по случаю выхода "Барби". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

 

"Дія" порадовала мемами по случаю выхода "Барби". Фото: facebook.com/diia.gov.ua

"Если бы Барби жила в Украине, то ее жизнь была бы намного легче. Цифровые документы, шеринг авто в смартфоне, уплата налогов в несколько кликов и десятки других услуг всегда под рукой с "Дієй". Представили, какой бы была цифровизированная жизнь Барби", — говорится на официальной странице приложения.

В фильме "Барби" Барби и Кен столкнутся не только со сложностями жизни в мире людей, но и с недоброжелателями, которые захотят вернуть кукол обратно в коробки. Герои будут попадать в бессмысленные и трогательные ситуации, заводить новых друзей, спасаться от преследования. А еще они подвергнутся аресту за уличную драку и спросят о смерти.

В киноленте Warner Bros. с бюджетом в 100 млн долларов также появятся певица Дуа Липа, звезда сериала "Сексуальное воспитание" Эмма Маки, Уилл Феррелл, Хелен Миррен и другие голливудские звезды.

С февраля 2020 года в Украине начало работать мобильное приложение "Дія". Через несколько месяцев паспорта в смартфоне официально стали цифровыми аналогами бумажных документов. На портале "Дія" украинцы могут также подать заявление о браке и получить выдержку о несудимости.

Напомним, экс-супруга ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова, устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.

Ранее Марго Робби звезда фильма о кукле Барби украсила обложку модного издания.

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