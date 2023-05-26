Барбі :Дуа Ліпа запалила у новому кліпі

Спвіачка Дуа Ліпа. Фото: Reuters

Співачка Дуа Ліпа представила новий кліп. Композиція стала саундтреком до картини "Барбі".

Новиною співачка поділилася на своїй сторінці у Instagram.

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Триразова володарка Grammy Дуа Ліпа влаштувала запальні танці у кліпі в стилі диско. У відео також з'явилась виконавця головної ролі Барбі - Марго Роббі.

Крім Дуа Ліпа у "Барбі" заспівають Lizzo, Charli XCX, Ava Max, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Kali, Karol G, Khalid, Nicki Minaj та багато інших. А також прозвучить кавер на хіт Aqua 1997 року Barbie Girl.

Дуа Ліпа минулого року пішла з лейбла TaP music, яким керує її батько.

Цього року співачка вперше вийшла в Каннах з новим бойфрендом, режисером Роменом Гаврасом. Пара оголосила про стосунки у березні цього року. До цього зірка зустрічалася з братом Белли та Джиджи Хадід, Анваром.

Нагадаємо, Дуа Ліпа стала обличчям люксового бренду Versace. Зірка приміряла сексуальні образи у рекламі нової колекції бренду.

Вже цього липня в український кінопрокат виходить романтичний комедійний фільм "Барбі". В рамках промокампанії виконавці головних ролей, актори Марго Роббі та Раян Ґослінґ, завітали на захід CinemaCon у Лас-Вегасі, де відбулась прем’єра стрічки.