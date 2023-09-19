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Діловий шик: Кейт Міддлтон підкреслила струнку фігуру дизайнерським костюмом

19 вересня 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Діловий шик: Кейт Міддлтон підкреслила струнку фігуру дизайнерським костюмом
Принцеса Уельська. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон знову продемонструвала діловий шик. Цього разу вона вбралася у костюм від відомого дизайнера.

Про це пише Daily Mail.

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Принце Уельська сьогодні вранці відвідала благодійний фонд у східному Лондоні. 41-річна Кейт одягла блейзер і штани на свою шосту публічну зустріч поспіль. Образ вийшов діловим і в той же час дуже вишуканим. Вона виглядала сяючою у костюмі Roland Mouret з приталеним блейзером і розкльошеними брюками. Довпонила образ замшевими туфлями та розкішними локонами. До речі, зачіску Кейт змінила кілька тижнів тому.

 

Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters
Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters
Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters
Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters
Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters
Принцеса Уельська з офіційним візитом до благодійної організації. Фото: Reuters

Кейт навідала молодіжну благодійну організацію, яка проводить інформаційні програми для діти, які ризикують потрапити до поганої компанії.

Прибувши до штаб-квартири благодійної організації, принцеса зустрілася з першим персоналом, який працює з молодими людьми та у невимушеній манері поспілкувалася з дітьми та дорослими.

До речі, ці дні дуже насичені для принцеси. Вчора Кейт навідалася на військову авіабазу. 41-річна Кейт вбралася у чорний блейзер від Holland Cooper за 549 фунтів стерлінгів, який вона носила раніше, із золотими ґудзиками, у поєднанні з брюками та чорними туфлями на товстих підборах вартістю 650 фунтів стерлінгів від Gianvito Rossі.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.

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