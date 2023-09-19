Діловий шик: Кейт Міддлтон підкреслила струнку фігуру дизайнерським костюмом
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон знову продемонструвала діловий шик. Цього разу вона вбралася у костюм від відомого дизайнера.
Про це пише Daily Mail.
Модна принцеса
Принце Уельська сьогодні вранці відвідала благодійний фонд у східному Лондоні. 41-річна Кейт одягла блейзер і штани на свою шосту публічну зустріч поспіль. Образ вийшов діловим і в той же час дуже вишуканим. Вона виглядала сяючою у костюмі Roland Mouret з приталеним блейзером і розкльошеними брюками. Довпонила образ замшевими туфлями та розкішними локонами. До речі, зачіску Кейт змінила кілька тижнів тому.
Кейт навідала молодіжну благодійну організацію, яка проводить інформаційні програми для діти, які ризикують потрапити до поганої компанії.
Прибувши до штаб-квартири благодійної організації, принцеса зустрілася з першим персоналом, який працює з молодими людьми та у невимушеній манері поспілкувалася з дітьми та дорослими.
До речі, ці дні дуже насичені для принцеси. Вчора Кейт навідалася на військову авіабазу. 41-річна Кейт вбралася у чорний блейзер від Holland Cooper за 549 фунтів стерлінгів, який вона носила раніше, із золотими ґудзиками, у поєднанні з брюками та чорними туфлями на товстих підборах вартістю 650 фунтів стерлінгів від Gianvito Rossі.
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