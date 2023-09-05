Королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Королівський біограф припустив, що герцогиня Сассекська не захоче повертатися до Великої Британії в майбутньому. А все через те, що їй доведеться кланятися перед принцесою Уельською.

Про це пише Daily Mail.

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Ендрю Мортон, який співпрацював з Діаною, принцесою Уельською, над його книгою 1992 року "Діана: її правдива історія", виключив можливість повернення Меган і герцога Сассекського зі США.

Мортон, якого запитали, чи думає він, що Сассекські колись повернуться до Великої Британії, сказав Sky News Sunday Morning With Trevor Phillips:

"Щоб Меган Маркл приклонилася перед Кейт Міддлтон?. Я так не думаю. Я не бачу цього. У них у Каліфорнії своє життя", — говорить біограф.

Меган повинна буде зробити це лише для Кейт, коли принцеса стане королевою.

Цього тижня Гаррі збирається здійснити коротку сольну поїздку до Великобританії без Меган, щоб відвідати церемонію нагородження WellChild у Лондоні 7 вересня, а потім відправитися на Ігри Нескорених у Німеччині, де пізніше до нього приєднається герцогиня. Кажуть, що він не зустрічається зі своїм батьком королем, який, як повідомляється, не має часу у своєму розкладі, або зі своїм братом, принцом Уельським, на тлі їхніх тривалих проблемних у стосунках, які Гаррі розкрив у своєму документальному фільмі Netflix і мемуарах.

Візит Гаррі припадає напередодні першої річниці смерті королеви Єлизавети II.

Але інсайдер палацу сказав, що король "не має часу", щоб побачити свого сина, а його брат принц Вільям, як вважають, не підтримував зв’язку з Гаррі протягом місяців.

І Меган не буде супроводжувати свого чоловіка до Великобританії, а полетить прямо до Німеччини на Ігри Нескорених.

Ініціатива Гаррі

Ігри Нескорених — це щорічна міжнародна спортивна подія для поранених і постраждалих військовослужбовців і ветеранів, заснована герцогом ще в 2014 році. Ігри 2023 року, які розпочнуться 9 вересня в Дюссельдорфі, відбудуться на тлі дебюту документального фільму принца Netflix.

Раніше продажі NuCalm, які продають антистресовий пластир, різко зросли після того, як герцогиню сфотографували з пластирем на зап’ясті в Монтесіто, Каліфорнія.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.