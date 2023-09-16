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Принц Вільям та Кейт Міддлтон не привітали принца Гаррі з днем народження

16 вересня 2023 13:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Принц Вільям та Кейт Міддлтон не привітали принца Гаррі з днем народження
Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц Гаррі відсвяткував вчора 39-й день народження. Але королівська сім'я Великої Британії так його і не привітала публічно.

Про це пише Daily Mail.

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На Іграх Нескорених у Німеччині принцу Гаррі заспівали пісню "Happy Birthday" і засипали його подарунками, та добрі побажання були відсутні в офіційних акаунтах монаршої родини Великої Британії в соціальних мережах.

Натомість офіційні акаунти палацу в соціальних мережах цілий день писали про короля Чарльза, принца Вільяма, принцесу Кейт і Софі, герцогиню Единбурзьку – жодного разу не згадуючи принца Гаррі.

Гаррі в супроводі своєї дружини Меган полетить назад до США цими вихідними, не побачивши своєї родини, яка розлучилася.

 

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Король Чарльз буде в Шотландії, і пара не планує приєднуватися до нього. Принц Вільям не спілкувався зі своїм братом протягом багатьох місяців.

Герцог Сассекський також не зміг відвідати свою родину під час зупинки у Великобританії на шляху до Ігор Нескорених у Дюссельдорфі, коли він залишився на ніч у Великій Британії, щоб відвідати благодійний захід.

Наступного ранку принц Гаррі сам відвідав могилу королеви Єлизавети у Віндзорі в першу річницю смерті своєї бабусі.

Букінгемський палац зазначив, що королівська сім'я тепер надсилає публічні побажання з днем народження лише тим, хто є старшим працюючим членом.

Раніше вишукана Кейт Міддлтон по-особливому вшанувала пам'ять Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.

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