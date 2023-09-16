Принц Вільям та Кейт Міддлтон не привітали принца Гаррі з днем народження

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принц Гаррі відсвяткував вчора 39-й день народження. Але королівська сім'я Великої Британії так його і не привітала публічно.

Про це пише Daily Mail.

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На Іграх Нескорених у Німеччині принцу Гаррі заспівали пісню "Happy Birthday" і засипали його подарунками, та добрі побажання були відсутні в офіційних акаунтах монаршої родини Великої Британії в соціальних мережах.

Натомість офіційні акаунти палацу в соціальних мережах цілий день писали про короля Чарльза, принца Вільяма, принцесу Кейт і Софі, герцогиню Единбурзьку – жодного разу не згадуючи принца Гаррі.

Гаррі в супроводі своєї дружини Меган полетить назад до США цими вихідними, не побачивши своєї родини, яка розлучилася.

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Король Чарльз буде в Шотландії, і пара не планує приєднуватися до нього. Принц Вільям не спілкувався зі своїм братом протягом багатьох місяців.

Герцог Сассекський також не зміг відвідати свою родину під час зупинки у Великобританії на шляху до Ігор Нескорених у Дюссельдорфі, коли він залишився на ніч у Великій Британії, щоб відвідати благодійний захід.

Наступного ранку принц Гаррі сам відвідав могилу королеви Єлизавети у Віндзорі в першу річницю смерті своєї бабусі.

Букінгемський палац зазначив, що королівська сім'я тепер надсилає публічні побажання з днем народження лише тим, хто є старшим працюючим членом.

Раніше вишукана Кейт Міддлтон по-особливому вшанувала пам'ять Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.