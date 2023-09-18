Весела принцеса: Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій під час офіційного виходу

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська з офіційним візитом приїхала на авіабазу Королівського флоту. Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій, коли її попросили одягнути рятувальний жилет.

Про це пише Daily Mail.

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41-річна Кейт вбралася у чорний блейзер від Holland Cooper за 549 фунтів стерлінгів, який вона носила раніше, із золотими ґудзиками, у поєднанні з брюками та чорними туфлями на товстих підборах вартістю 650 фунтів стерлінгів від Gianvito Rossі.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зі співробітнником авіабази. Фото: Reuters

Принцеса, яка з минулого місяця є головним коммодором військово-повітряної армії флоту зробила простий макіяж із легкими рум’янами, доповнила образ білими сережками-краплями Kiki McDonough з топазами.

Під час відвідування авіаційного ангару Кейт розсміялася, приміряючи аварійний рятувальний жилет. Потягнувши за тумблер, вона закрила очі й здригнулася, коли пристрій швидко й із силою надув повітря. Кейт вибухнула сміхом, перш ніж співробітники допомогли їй зняти рятувальний жилет.

Після цього Луїза Еванс-Хьюз, провідний технік із засобів виживання, розповіла, що вона точно знала, що трапиться, коли рятувальний жилет надувся.

"Я дала принцесі вибір, чи хоче вона одягнути його, чи хтось із моїх колег. Я не знала, піде вона чи ні на це, але було дуже приємно, що вона взялася за справу і по-справжньому залучилася до того, що ми робимо і було дуже приємно спостерігати за нею", — коментує жінка.

Раніше вишукана Кейт Міддлтон по-особливому вшанувала пам'ять Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.