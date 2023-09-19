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Деловой шик: Кейт Миддлтон подчеркнула стройную фигуру дизайнерским костюмом

19 сентября 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Деловой шик: Кейт Миддлтон подчеркнула стройную фигуру дизайнерским костюмом
Принцесса Уэльская. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон снова продемонстрировала деловой шик. В этот раз она оделась в костюм от известного дизайнера.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Уэльская сегодня утром посетил благотворительный фонд в восточном Лондоне. 41-летняя Кейт надела блейзер и штаны на свою шестую публичную встречу подряд. Образ получился деловым и в то же время очень изысканным. Она выглядела сияющей в костюме Roland Mouret с приталенным блейзером и расклешенными брюками. Допонила образ замшевыми туфлями и роскошными локонами. Кстати, прическу Кейт сменила несколько недель назад.

 

Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская с официальным визитом в благотворительную организацию. Фото: Reuters

Кейт посетила молодежную благотворительную организацию, которая проводит информационные программы для детей, рискующих попасть в плохую компанию.

Прибыв в штаб-квартиру благотворительной организации, принцесса встретилась с персоналом, работающим с молодыми людьми и в непринужденной манере пообщалась с детьми и взрослыми.

Кстати, эти дни очень насыщеные для принцессы. Вчера Кейт посетила военную авиабазу. 41-летняя жена принца Уильяма оделась в черный блейзер от Holland Cooper за 549 фунтов стерлингов, который она носила раньше, с золотыми пуговицами, в сочетании с брюками и черными туфлями на толстом каблуке стоимостью 650 фунтов стерлингов от Gianvito Ross.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

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