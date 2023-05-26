Барби: Дуа Липа зажгла в новом клипе

Певица Дуа Липа. Фото: Reuters

Певица Дуа Липа представила новый клип. Композиция стала саундтреком к картине "Барби".

Новостью певица поделилась на своей странице в Instagram.

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Трехкратная обладательница Grammy Дуа Липа устроила зажигательные танцы в клипе в стиле диско. В видео также появилась исполнительница главной роли Барби – Марго Робби.

Кроме Дуа Липа в "Барби" споют Lizzo, Charli XCX, Ava Max, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Kali, Karol G, Khalid, Nicki Minaj и многие другие. А также прозвучит кавер на хит Aqua 1997 Barbie Girl.

Дуа Липа в прошлом году ушла из лейбла TaP music, которым руководит ее отец.

В этом году певица впервые вышла в Каннах с новым бойфрендом, режиссером Роменом Гаврасом. Пара объявила об отношениях в марте этого года. До этого звезда встречалась с братом Беллы и Джиджи Хадид, Анваром.

Напомним, что Дуа Липа стала лицом люксового бренда Versace. Звезда примеряла сексуальные образы в рекламе новой коллекции бренда.

Уже в июле в украинский кинопрокат выходит романтический комедийный фильм "Барби" . В рамках промокампании исполнители главных ролей, актеры Марго Робби и Райан Гослинг, посетили мероприятие CinemaCon в Лас-Вегасе, где состоялась премьера ленты.