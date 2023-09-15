Конкурсу "Міс Україна Всесвіт" більше не існує. Що тепер замість нього
Гучний скандал навколо конкурсу краси "Міс Україна" не аби як зіпсував репутацію іншого престижного конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Багато хто в соцмережах думає, що саме його деякі учасниці співпрацюють з росіянами та займаються ескортом. Через це оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" прийняв важливе рішення.
Про це організатори конкурсу повідомили у своїх соцмережах.
Подробиці
Оргкомітет заявив, що вони вирішили провести ребрендинг конкурсу — поміняли містами два слова. Тепер дівчата братимуть участь не в "Міс Україна Всесвіт", а в "Міс Всесвіт Україна"
"У зв’язку з черговим скандалом, що стався з нашими "колегами", ми прийняли важливе рішення — провести ребрендинг. Просимо поширити цей пост, щоб допомогти нам відокремитися від бруду, до якого ми не маємо відношення та цінностей, які ми не поділяємо. Ми бойкотуємо: будь-які види сексуальних домагань, непрофесіоналізм, зв'язки з країною-окупантом, неетичні вислови щодо учасниць конкурсу. Не всі люди однакові. Як і бренди. Як і конкурси краси".
Організатори зауважили, що "Міс Всесвіт" — це інклюзивний конкурс, у якому можуть брати участь усі жінки незалежно від їхніх параметрів тіла, сімейного статусу, а починаючи з 2024 року будуть зняті вимоги щодо віку учасниць.
"Минулого року наш національний костюм "Воїн світла" — символ незламності українського духу — отримав перше місце на "Міс Всесвіт" та сколихнув усі міжнародні ЗМІ (CNN, New York Times, New York Post, The Independent та інші), нагадавши всім про війну в Україні. В нас вже були всі можливі призові місця, окрім першого. Над чим ми працюємо", — підсумували в конкурсі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Україна Всесвіт-2023" похизувалася діамантовою короною. Також ми розповідали, що українка з Херсону перемогла на легендарному конкурсі краси у США.