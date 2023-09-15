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Конкурсу "Міс Україна Всесвіт" більше не існує. Що тепер замість нього

15 вересня 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Конкурсу "Міс Україна Всесвіт" більше не існує. Що тепер замість нього
Власниця титулу "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гучний скандал навколо конкурсу краси "Міс Україна" не аби як зіпсував репутацію іншого престижного конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Багато хто в соцмережах думає, що саме його деякі учасниці співпрацюють з росіянами та займаються ескортом. Через це оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" прийняв важливе рішення. 

Про це організатори конкурсу повідомили у своїх соцмережах. 

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Подробиці

Оргкомітет заявив, що вони вирішили провести ребрендинг конкурсу — поміняли містами два слова. Тепер дівчата братимуть участь не в "Міс Україна Всесвіт", а в "Міс Всесвіт Україна"

"У зв’язку з черговим скандалом, що стався з нашими "колегами", ми прийняли важливе рішення — провести ребрендинг. Просимо поширити цей пост, щоб допомогти нам відокремитися від бруду, до якого ми не маємо відношення та цінностей, які ми не поділяємо. Ми бойкотуємо: будь-які види сексуальних домагань, непрофесіоналізм, зв'язки з країною-окупантом, неетичні вислови щодо учасниць конкурсу. Не всі люди однакові. Як і бренди. Як і конкурси краси".

Організатори зауважили, що "Міс Всесвіт" — це інклюзивний конкурс, у якому можуть брати участь усі жінки незалежно від їхніх параметрів тіла, сімейного статусу, а починаючи з 2024 року будуть зняті вимоги щодо віку учасниць.

"Минулого року наш національний костюм "Воїн світла" — символ незламності українського духу — отримав перше місце на "Міс Всесвіт" та сколихнув усі міжнародні ЗМІ (CNN, New York Times, New York Post, The Independent та інші), нагадавши всім про війну в Україні. В нас вже були всі можливі призові місця, окрім першого. Над чим ми працюємо", — підсумували в конкурсі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Україна Всесвіт-2023" похизувалася діамантовою короною. Також ми розповідали, що українка з Херсону перемогла на легендарному конкурсі краси у США.

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