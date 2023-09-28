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Дисквалифицированная участница "Мисс Украина" подтвердила роман с российским бизнесменом

28 сентября 2023 09:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дисквалифицированная участница "Мисс Украина" подтвердила роман с российским бизнесменом
Украинская модель Ирина Пиляева. Фото: Instagram/irene_pily
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно 23-летнюю модель Ирину Пиляеву, претендовавшую на титул "Мисс Украина 2023", дисквалифицировали. Причиной стали заявления комика Андрея Лузана о предоставлении эскорт услуг девушки и ее отношения с российским бизнесменом. Модель не стала молчать и прокомментировала это.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале блогерши Анны Олицкой.

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По словам Ирины, ее репутация была уничтожена из-за заявлений Лузана об эскорте и дисквалификации. От нее отвернулись некоторые знакомые, а члены семьи, включая пожилую бабушку, получают угрозы. У последней из-за этого значительно ухудшилось состояние здоровья.

"Это какое-то шаблонное мышление. С 16 лет я всегда была в серьезных отношениях. Не было даже такого, чтобы парень на неделю, или на месяц. Почти была замужем. Эскорт и моя жизнь — это вообще параллельное. Я не бываю на тусовках. Даже в Киеве, по клубам, или даже по местам, меня там никогда нельзя было встретить. Как сейчас, так и до этого", — заявила девушка.

Пиляева подтвердила отношения с российским бизнесменом Александром Орловым. До полномасштабной войны он являлся спонсором конкурса красоты и совладельцем элитных киевских ресторанов. По словам Ирины, она с Орловым в серьезных отношениях с весны.

"Если зайти к нему в Instagram и посмотреть на его сообщения от 24 февраля, вы увидите поддержку Украины. Нельзя говорить, что он не поддерживает Украину, нельзя говорить, что он аполитичный. Он сразу выразил свою позицию. Он сказал "нет войне". Насколько я знаю, бизнеса в России у него сейчас нет, он туда не ездит", — рассказала Ирина.

Ирина Пиляева и Александр Орлов. Фото: Google

Также, по словам молодой модели, он поддерживает украинцев не только словами, но и финансово.

Модель Ирина Пиляева. Скриншот: YouTube/anna_olitskaya

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Вселенная Украина 2023" прикрыла роскошные формы корсетом в откровенной съемке. Также мы рассказывали, что конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная" прекратил свое существование.

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