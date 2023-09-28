Дисквалифицированная участница "Мисс Украина" подтвердила роман с российским бизнесменом

Украинская модель Ирина Пиляева. Фото: Instagram/irene_pily

Недавно 23-летнюю модель Ирину Пиляеву, претендовавшую на титул "Мисс Украина 2023", дисквалифицировали. Причиной стали заявления комика Андрея Лузана о предоставлении эскорт услуг девушки и ее отношения с российским бизнесменом. Модель не стала молчать и прокомментировала это.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале блогерши Анны Олицкой.

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По словам Ирины, ее репутация была уничтожена из-за заявлений Лузана об эскорте и дисквалификации. От нее отвернулись некоторые знакомые, а члены семьи, включая пожилую бабушку, получают угрозы. У последней из-за этого значительно ухудшилось состояние здоровья.

"Это какое-то шаблонное мышление. С 16 лет я всегда была в серьезных отношениях. Не было даже такого, чтобы парень на неделю, или на месяц. Почти была замужем. Эскорт и моя жизнь — это вообще параллельное. Я не бываю на тусовках. Даже в Киеве, по клубам, или даже по местам, меня там никогда нельзя было встретить. Как сейчас, так и до этого", — заявила девушка.

Пиляева подтвердила отношения с российским бизнесменом Александром Орловым. До полномасштабной войны он являлся спонсором конкурса красоты и совладельцем элитных киевских ресторанов. По словам Ирины, она с Орловым в серьезных отношениях с весны.

"Если зайти к нему в Instagram и посмотреть на его сообщения от 24 февраля, вы увидите поддержку Украины. Нельзя говорить, что он не поддерживает Украину, нельзя говорить, что он аполитичный. Он сразу выразил свою позицию. Он сказал — "нет войне". Насколько я знаю, бизнеса в России у него сейчас нет, он туда не ездит", — рассказала Ирина.

Ирина Пиляева и Александр Орлов. Фото: Google

Также, по словам молодой модели, он поддерживает украинцев не только словами, но и финансово.

Модель Ирина Пиляева. Скриншот: YouTube/anna_olitskaya

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Вселенная Украина 2023" прикрыла роскошные формы корсетом в откровенной съемке. Также мы рассказывали, что конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная" прекратил свое существование.