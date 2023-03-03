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Діснейленд зачинив свої двері перед відомою акторкою: що вона накоїла

3 березня 2023 20:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Один із парків Діснейленду
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого місяця голлівудська акторка Ребел Вілсон освідчилась своїй партнерці, дизайнерці Рамоні Агрумі. Зробила вона це у парку розваг Діснейленді. Згодом вона порушила правила компанії, за що отримала покарання.

Про це повідомляє видання Daily Mail. 

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Деталі 

43-річна акторка зізналася, що їй заборонили відвідувати Діснейленд після того, як вона зробила "незаконне фото" в одній із таємних вбиралень парку. Керівництво компанії попросило триматися подалі від паркану парку через порушення правил. Щоправда, заборона діятиме лише місяць. 

"Мене офіційно забанили на 30 днів. Вони зателефонували мені і сказали: "Які 30 днів ви не хотіли б приїжджати до Діснейленду? Може, ви будете зніматися у фільмі, чи щось таке", — сказав акторці один із менеджерів.

Ребел обрала червень. Інцидент стався після того, як Вілсон подякувала генеральному директору Disney Бобу Айгеру за те, що він дозволив їй зробити пропозицію своїй коханій. 

Відзначимо, що Ребел та Рамон виховують доньку, яка з'явилася на світ завдяки сурогатній матері. Про це акторка оголосила у листопаді минулого року. Вілсон висловила подяку своїй сурогатній матері: "Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне диво".

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Крістіна Агілера зізналась, які процедури робила зі своїм обличчям. Також ми розповідали, що голлівудський актор Брюс Вілліс вперше з'явився на публіці після новин про невиліковну деменцію.

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