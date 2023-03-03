Диснейленд закрыл свои двери перед известной актрисой: что она натворила

Один из парков Диснейленда

В конце прошлого месяца голливудская актриса Ребел Уилсон сделала предложение своей партнерше, дизайнеру Рамоне Агруми. Произошло это в парке развлечений Диснейленд. Впоследствии она нарушила правила компании, за что получила наказание.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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43-летняя актриса призналась, что ей запретили посещать Диснейленд после того, как она сделала "незаконное фото" в одном из тайных туалетов парка. Руководство компании попросило держаться подальше от забора парка из-за нарушения правил. Правда, запрет будет всего месяц.

"Меня официально забанили на 30 дней. Они позвонили мне и сказали: "Какие 30 дней вы не хотели бы приезжать в Диснейленд? Может, вы будете сниматься в фильме, или что-нибудь такое", — сказал актрисе один из менеджеров.

Ребел выбрала июнь. Инцидент произошел после того, как Уилсон поблагодарила генерального директора Disney Боба Айгера за то, что он позволил ей сделать предложение своей любимой.

Отметим, что Ребел и Рамон воспитывают дочь, появившуюся на свет благодаря суррогатной матери. Об этом актриса объявила в ноябре прошлого года. Уилсон выразила благодарность своей суррогатной матери: "Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо".

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