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Диснейленд закрыл свои двери перед известной актрисой: что она натворила

3 марта 2023 20:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Один из парков Диснейленда
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого месяца голливудская актриса Ребел Уилсон сделала предложение своей партнерше, дизайнеру Рамоне Агруми. Произошло это в парке развлечений Диснейленд. Впоследствии она нарушила правила компании, за что получила наказание.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Подробности

43-летняя актриса призналась, что ей запретили посещать Диснейленд после того, как она сделала "незаконное фото" в одном из тайных туалетов парка. Руководство компании попросило держаться подальше от забора парка из-за нарушения правил. Правда, запрет будет всего месяц.

"Меня официально забанили на 30 дней. Они позвонили мне и сказали: "Какие 30 дней вы не хотели бы приезжать в Диснейленд? Может, вы будете сниматься в фильме, или что-нибудь такое", — сказал актрисе один из менеджеров.

Ребел выбрала июнь. Инцидент произошел после того, как Уилсон поблагодарила генерального директора Disney Боба Айгера за то, что он позволил ей сделать предложение своей любимой.

Отметим, что Ребел и Рамон воспитывают дочь, появившуюся на свет благодаря суррогатной матери. Об этом актриса объявила в ноябре прошлого года. Уилсон выразила благодарность своей суррогатной матери: "Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо".

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Кристина Агилера призналась, какие процедуры делала со своим лицом. Также мы рассказывали, что голливудский актер Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о неизлечимой деменции.

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