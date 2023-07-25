Дитяче Євробачення-2023 обрало п'ятірку фіналістів Нацвідбору: хто вони

Фіналісти Нацвідбору на конкурс "Дитяче Євробачення-2023". Фото: "Суспільне Мовлення"

"Суспільне Мовлення" оголосило імена фіналістів Національного відбору на пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2023". Пʼятірку найсильніших обрали за результатом прослуховування десяти учасників лонглиста.

Про це йдеться на сайті мовника.

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За можливість поїхати до Франції позмагаються гурт 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасія Бєлібова, Денис Грищук та Анастасія Димид. Їх обрали серед 143 претендентів, які подали заявки на участь у відборі. До прослуховування учасників лонглиста "Суспільне" долучило експертну раду, до якої увійшли представники музичної індустрії: співаки DEMCHUK, KHAYAT та піаніст-віртуоз Євген Хмара. Продюсеркою Нацвідбору стала співачка Світлана Тарабарова.

"Хотілося залишити всіх! Наша пʼятірка вийшла по-справжньому різноманітною та сильною. Тут і маленька дівчинка, яка співає народним голосом, і тріо дівчат, які своїми голосами немовби пташки пронизують до глибини душі, і запальний хлопчик з унікальним тембром, на якого хочеться дивитися, не відводячи очей, і дві неймовірні поп-діви Анастасія та Поліна. Ми сформували дуже сильну пʼятірку фіналістів, щоб український глядач та наше журі мали достойний вибір та змогли відчути, яка дитина має поїхати в Ніццу", — прокоментувала Світлана.

Гурт 3ʼbeauties

Учасниці 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька, родом з Луцька. Дівчата стверджують, що їхня суперсила в єдності. Мріють наповнити своє творче життя яскравими музичними подіями та звершеннями, починаючи з перемоги на "Дитячому Євробаченні".

Гурт 3ʼbeauties. Фото: "Суспільне Мовлення"

POLINA BABIY

14-річна Поліна родом з Одеси, але тимчасово проживає в столиці Словаччини, Братиславі. Юна артистка переконана: її суперсила в тому, що під час виступів вона немовби обіймає слухачів своєю енергетикою. Мріє представити Україну на "Дитячому Євробаченні" та донести меседж своєї пісні всій Європі.

POLINA BABIY. Фото: "Суспільне Мовлення"

Анастасія Бєлібова

12-річна співачка проживає в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Змалечку майбутня артистка займалася бальними танцями та має багато перемог на своєму рахунку. Саме завдяки цьому досвіду вона звикла багато працювати на шляху до своєї мети.

Анастасія Бєлібова. Фото: "Суспільне Мовлення"

Денис Грищук

12-річний співак родом з Волині, проте тимчасово проживає в польському Любліні. Каже, що його суперсила в тому, що він тверезо та реалістично дивиться на події, не ідеалізуючи їх. Переконаний: щоб чогось досягти — потрібно багато працювати.

Денис Грищук. Фото: "Суспільне Мовлення"

Анастасія Димид

Дев'ятирічна фіналістка Нацвідбору родом з Івано-Франківської області. Анастасія прагне нести людям радість і вірить, що її голос залишає слід у серцях слухачів та пробуджує незабутні емоції. Каже, що її суперсила в тому, що вона українка. Настя мріє стати відомою на весь світ співачкою, прагне до самовдосконалення та музичних експериментів, бо переконана: творчий процес — це постійний саморозвиток.

Анастасія Димид. Фото: "Суспільне Мовлення"

Фінал Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023" відбудеться в жовтні у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору представника України на "Дитячому Євробаченні" долучаться три члени журі. Склад журі фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2023" пройде у Франції. Фінал відбудеться 26 листопада в Палаці "Нікайя" у Ніцці на Лазуровому узбережжі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця "Євробачення-2023" знялась у фотосесії з травесті-дівою. Також ми розповідали, що Джамалі пропонували стати ведучою конкурсу "Євробачення-2023".