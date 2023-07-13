Стали відомі імена учасників Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023"
"Суспільне Мовлення" оголосило імена десяти юних українських виконавців, які увійшли до лонглиста Національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Їх обрали серед 143 претендентів, які подали заявки на участь у відборі.
Про це повідомляється на сайті мовника.
Лонглист Нацвідбору "Дитячого Євробачення-2023"
- Гурт 3ʼbeauties. Владислава Волинець (13 років), Олександра Коровицька (13 років) та Анна Ткач (12 років), м. Луцьк
- POLINA BABIY. 14 років, родом з Одеси, тимчасово проживає в м. Братислава, Словаччина
- Анастасія Бєлібова. 12 років, родом з Миколаєва, проживає в м. Южноукраїнськ, Миколаївської області
- Денис Грищук. 12 років, родом з м. Нововолинськ Волинської області, тимчасово проживає в Любліні, Польща
- Анастасія Димид. 9 років, с. Гошів, Івано-Франківська область
- Анна Дойна. 13 років, м. Київ
- Артем Котенко. 11 років, м. Охтирка, Сумська область
- Анастасія П’єх. 12 років, м. Червоноград, Львівська область
- Катерина Яворська. 13 років, с. Волиця, Львівська область
- Ніка Яровенко. 14 років, смт Пісківка, Київська область
Фінал Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023" відбудеться в жовтні, а доти на учасників лонглиста чекає прослуховування, за результатом якого визначаються фіналісти.
"Мій досвід музичної продюсерки Нацвідбору на "Дитяче Євробачення" збігся з досвідом третього материнства. Окситоцин в моєму тілі як допомагав почути головне, так і заважав: ну, як я скажу дитині слово "ні"? Напевно, саме це й було найскладнішим завданням — обрати зі 143-ох учасників всього 10. Десятку найсильніших, тих, хто боротиметься за право представити Україну на "Дитячому Євробаченні-2023" в Ніцці. Так, правила суворі — у фіналі переможе лише один. Але мушу привселюдно визнати — діти, ви всі чарівні", — розповіла співачка Світлана Тарабарова, яка виступила музичною продюсеркою Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023".
Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде у Франції. Фінал відбудеться 26 листопада в палаці "Нікайя" у Ніцці. Україна бере участь у "Дитячому пісенному конкурсі Євробачення" з 2006 року. Відтоді Україна один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" 2012 року) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).
Нагадаємо, раніше ми писали, де саме у Швеції відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що співачці Джамалі пропонували стати ведучою "Євробачення-2023" в англійському Ліверпулі.