Стали відомі імена учасників Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023"

Пісенний конкурс "Дитяче Євробачення". Фото: Google

"Суспільне Мовлення" оголосило імена десяти юних українських виконавців, які увійшли до лонглиста Національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Їх обрали серед 143 претендентів, які подали заявки на участь у відборі.

Про це повідомляється на сайті мовника.

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Лонглист Нацвідбору "Дитячого Євробачення-2023"

Гурт 3ʼbeauties. Владислава Волинець (13 років), Олександра Коровицька (13 років) та Анна Ткач (12 років), м. Луцьк

POLINA BABIY. 14 років, родом з Одеси, тимчасово проживає в м. Братислава, Словаччина

Анастасія Бєлібова. 12 років, родом з Миколаєва, проживає в м. Южноукраїнськ, Миколаївської області

Денис Грищук. 12 років, родом з м. Нововолинськ Волинської області, тимчасово проживає в Любліні, Польща

Анастасія Димид. 9 років, с. Гошів, Івано-Франківська область

Анна Дойна. 13 років, м. Київ

Артем Котенко. 11 років, м. Охтирка, Сумська область

Анастасія П’єх. 12 років, м. Червоноград, Львівська область

Катерина Яворська. 13 років, с. Волиця, Львівська область

Ніка Яровенко. 14 років, смт Пісківка, Київська область

Фінал Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023" відбудеться в жовтні, а доти на учасників лонглиста чекає прослуховування, за результатом якого визначаються фіналісти.

"Мій досвід музичної продюсерки Нацвідбору на "Дитяче Євробачення" збігся з досвідом третього материнства. Окситоцин в моєму тілі як допомагав почути головне, так і заважав: ну, як я скажу дитині слово "ні"? Напевно, саме це й було найскладнішим завданням — обрати зі 143-ох учасників всього 10. Десятку найсильніших, тих, хто боротиметься за право представити Україну на "Дитячому Євробаченні-2023" в Ніцці. Так, правила суворі — у фіналі переможе лише один. Але мушу привселюдно визнати — діти, ви всі чарівні", — розповіла співачка Світлана Тарабарова, яка виступила музичною продюсеркою Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023".

Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде у Франції. Фінал відбудеться 26 листопада в палаці "Нікайя" у Ніцці. Україна бере участь у "Дитячому пісенному конкурсі Євробачення" з 2006 року. Відтоді Україна один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" 2012 року) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

Палац "Нікайя" у Ніцці. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, де саме у Швеції відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що співачці Джамалі пропонували стати ведучою "Євробачення-2023" в англійському Ліверпулі.