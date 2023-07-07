Джамалі пропонували стати ведучою конкурсу "Євробачення-2023"
Травень цього року став продуктивним для переможниці конкурсу "Євробачення-2016", співачки Джамали. Вона презентувала новий альбом QIRIM, виступила в Ліверпулі на "Євробаченні-2023" та на інших майданчиках світу. Втім, як виявилось, Джамала могла бути ще завантаженішою, але відмовилась від спокусливої пропозиції.
Про це співачка розповіла журналісту та співзасновнику порталу "МУЗВАР" Юліану Новаку.
Пропозиція для Джамали
Артистка зауважила, що відпрацювала в англійському Ліверпулі на всі 100 відсотків. Це були виступи, презентація альбому, десятки інтерв’ю. Джамала не згодна з тими, хто каже, що України (переможниця 2022 року) було замало в "Євробаченні", яке проводили у Великій Британії.
Залаштунками конкурсу Джамала спілкувалась з фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною, яка була однією (і єдиною серед українців) з ведучих "Євробачення-2023". Втім, виявляється, зайняти місце рокерши могла і сама Джамала.
"Мені пропонували вести "Євробачення". Але я розуміла, що це буде нереально. Мені треба було обирати і тоді повністю скасувати прем’єру альбому QIRIM. Там була жорстка підготовка до шоу. Ми бачили, скільки праці в це вклала Юля. І вона була неймовірною", — заявила Джамала.
Нагадаємо, раніше ми писали, що потайки від босів "Євробачення-2023" зробила Джамала у прямому етері. Також ми розповідали, що менеджмент TVORCHI прокоментував низькі бали від деяких країн на "Євробаченні".