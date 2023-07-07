Джамалі пропонували стати ведучою конкурсу "Євробачення-2023"

Співачка Джамала. Фото: Google

Травень цього року став продуктивним для переможниці конкурсу "Євробачення-2016", співачки Джамали. Вона презентувала новий альбом QIRIM, виступила в Ліверпулі на "Євробаченні-2023" та на інших майданчиках світу. Втім, як виявилось, Джамала могла бути ще завантаженішою, але відмовилась від спокусливої пропозиції.

Про це співачка розповіла журналісту та співзасновнику порталу "МУЗВАР" Юліану Новаку.

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Пропозиція для Джамали

Артистка зауважила, що відпрацювала в англійському Ліверпулі на всі 100 відсотків. Це були виступи, презентація альбому, десятки інтерв’ю. Джамала не згодна з тими, хто каже, що України (переможниця 2022 року) було замало в "Євробаченні", яке проводили у Великій Британії.

Залаштунками конкурсу Джамала спілкувалась з фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною, яка була однією (і єдиною серед українців) з ведучих "Євробачення-2023". Втім, виявляється, зайняти місце рокерши могла і сама Джамала.

"Мені пропонували вести "Євробачення". Але я розуміла, що це буде нереально. Мені треба було обирати і тоді повністю скасувати прем’єру альбому QIRIM. Там була жорстка підготовка до шоу. Ми бачили, скільки праці в це вклала Юля. І вона була неймовірною", — заявила Джамала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потайки від босів "Євробачення-2023" зробила Джамала у прямому етері. Також ми розповідали, що менеджмент TVORCHI прокоментував низькі бали від деяких країн на "Євробаченні".