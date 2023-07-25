Детское Евровидение-2023 выбрало пятерку финалистов Нацотбора: кто они

Финалисты Национального отбора на конкурс "Детское Евровидение-2023". Фото: "Суспільне мовлення"

"Суспільне мовлення" объявило имена финалистов Национального отбора на песенный конкурс "Детское Евровидение-2023". Пятерку сильнейших избрали по результату прослушивания десяти участников лонглиста.

Об этом говорится на сайте вещателя.

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За возможность поехать во Францию сразятся группа 3 beauties, POLINA BABIY, Анастасия Белибова, Денис Грищук и Анастасия Димид. Их избрали среди 143 претендентов, которые подали заявки на участие в отборе. К прослушиванию участников лонглиста "Суспільне" присоединил экспертный совет, в который вошли представители музыкальной индустрии: певцы DEMCHUK, KHAYAT и пианист-виртуоз Евгений Хмара. Продюсером Нацотбора стала певица Светлана Тарабарова.

"Хотелось оставить всех! Наша пятерка получилась по-настоящему разнообразной и сильной. Здесь и маленькая девочка, которая поет народным голосом, и трио девушек, которые своими голосами словно птички пронизывают до глубины души, и вспыльчивый мальчик с уникальным тембром, на которого хочется смотреть, не отводя глаз. И две невероятные поп-дивы Анастасия и Полина. Мы сформировали очень сильную пятерку финалистов, чтобы украинские зрители и наше жюри имели достойный выбор и смогли почувствовать, какой ребенок должен поехать в Ниццу", — прокомментировала Светлана.

Группа 3ʼbeauties

Участницы 13-летняя Анна Ткач, 12-летняя Владислава Волынец и 13-летняя Александра Коровицкая, родом из Луцка. Девушки утверждают, что их суперсила в единстве. Мечтают наполнить свою творческую жизнь яркими музыкальными событиями и свершениями, начиная с победы на "Детском Евровидении".

Группа 3ʼbeauties. Фото: "Суспільне мовлення"

POLINA BABIY

14-летняя Полина родом из Одессы, но временно проживает в столице Словакии, Братиславе. Юная артистка убеждена: ее суперсила в том, что во время выступлений она обнимает слушателей своей энергетикой. Мечтает представить Украину на "Детском Евровидении" и донести месседж своей песни по всей Европе.

POLINA BABIY. Фото: "Суспільне мовлення"

Анастасия Белибова

12-летняя певица проживает в Южноукраинске Николаевской области. С детства будущая артистка занималась бальными танцами и имеет много побед на своем счету. Именно благодаря этому опыту она привыкла много работать на пути к своей цели.

Анастасия Белибова. Фото: "Суспільне мовлення"

Денис Грищук

12-летний певец родом из Волыни, но временно проживает в польском Люблине. Говорит, что его суперсила в том, что он здраво и реалистично смотрит на события, не идеализируя их. Убежден: чтобы чего-то добиться — нужно много работать.

Денис Грищук. Фото: "Суспільне мовлення"

Анастасия Димид

Девятилетняя финалистка Нацотбора родом из Ивано-Франковской области. Анастасия стремится нести людям радость и верит, что ее голос оставляет след в сердцах слушателей и пробуждает незабываемые эмоции. Говорит, ее суперсила в том, что она украинка. Настя мечтает стать известной на весь мир певицей, стремится к самосовершенствованию и музыкальным экспериментам, потому что убеждена: творческий процесс — это постоянное саморазвитие.

Анастасия Димид. Фото: "Суспільне мовлення"

Финал Национального отбора на "Детское Евровидение-2023" состоится в октябре в формате онлайн-концерта. Как и в прошлом году, к выбору представителя Украины на "Детском Евровидении" присоединятся три члена жюри. Состав жюри финала определят украинцы путем онлайн-голосования.

Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет во Франции. Финал состоится 26 ноября во Дворце "Никая" в Ницце на Лазурном побережье.

Напомним, ранее мы писали, что победительница "Евровидения-2023" снялась в фотосессии с травести-девой. Также мы рассказывали, что Джамали предлагали стать ведущей конкурса "Евровидение-2023".