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Переможниця "Євробачення" знялась у фотосесії з травесті-дівою

24 липня 2023 08:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Переможниця "Євробачення" знялась у фотосесії з травесті-дівою
Співачка Loreen з Даккотою Шиффер. Фото: instagram.com/marieclaireuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Цього року співачка Loreen вдруге стала переможницею пісенного конкурсу "Євробачення". Зірка у компанії травесті-діви Даккоти Шиффер знялась у яскравій фотосесії для глянцю Marie Claire.

Співачка поділилася світлинами у своєму Instagram.

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Безстрашна Loreen

За словами Loreen, іноді ми просто не знаємо, наскільки ми великі і на що здатні. Ми всі творці, і нам потрібно зрозуміти силу, яку ми маємо в собі. Шведська співачка та авторку пісень привернула знову увагу шанувальників до представників ЛГБТК+. Спільноту вона називає своїм найбільшим джерелом натхнення.

 

Зірка розповіла, як бореться зі страхом.

"Я зрозуміла, що велика частина страху — це ілюзія. Те, як я справляюся зі страхом — я не приймаю його. Я знаю, що він є, я відчуваю це, я бачу, але я не дозволяю йому контролювати своє життя, я боялася стояти на сцені, і що я зробила? Я поставила себе в таку жорстоку ситуацію. Можете собі уявити страх стояти перед мільйонами людей? Це був мій найважчий досвід. Я знала, що це буде непросто — і так було протягом усього виступу – але я знала, що це необхідно, тому я це зробила. І після цього страх не пішов повністю, але я йшла крок за кроком", — розповіла артистка.

Зірка зізналася, що щиро вірить, що це випробування, яке дає життя. Якщо хочеш відчути свободу в собі, то доведеться пройти через ці речі — це майже як закон природи.

 

Співачка Loreen та Даккота Шиффер. Фото: instagram.com/marieclaireuk/

 

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/marieclaireuk/

"Я намагалася це обійти, я пробувала усе, але це те, як ви з цим справляєтеся. І дозвольте мені сказати вам, воно того варте. Іноді ми просто не знаємо, наскільки ми чудові та на що здатні, і нам потрібно зрозуміти силу, яку ми маємо в собі. Ми творці — ми всі, не тільки я як співачка, а й як людство, ми творці, і ми можемо творити все, що хочемо", — переконана Loreen.

У креативній фотосесії Loreen знялась разом з британською травесті-дівою Даккотою Шиффер.

 

Нагадаємо, 13 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023".

Раніше співачка Кончіта Вурст, яка зазвичай вражає яскравими образами, знову приголомшила змінами у зовнішності.

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