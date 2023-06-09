"Дівчина Бонда" Куриленко позувала на прем'єрі від Netflix з Крісом Гемсвортом

Акторка Ольга Куриленко. Фото: Instagram/olgakurylenkoofficial

У Мадриді (Іспанія) пройшла зіркова прем’єра фільму "Евакуація 2" від стрімінгової платформи Netflix. На червоній доріжці позували виконавці головних ролей, серед яких австралійський актор Кріс Гемсворт та україно-французька акторка Ольга Куриленко.

Відповідні фотографії з’явились в Instagram Netflix.

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Подробиці

На світський захід 43-річна уродженка Бердянська обрала чорну сукню з мереживом до полу, яка відкрила плечі акторки. Куриленко, яка стала всесвітньовідомою завдяки, зокрема, фільму "Квант милосердя" про Джеймс Бонда, опублікувала декілька фото у своїх соцмережах.

Акторка Ольга Куриленко. Фото: Instagram/olgakurylenkoofficial

На червоній доріжці разом з нею позував зірка Marvel, 39-річний Кріс Гемсворт та інші голлівудські знаменитості.

Актор Кріс Гемсворт. Фото: Instagram/netflixes

Актори фільму "Евакуація 2". Фото: Instagram/netflixes

Про фільм

Бойовик режисера Сема Гаргрейва знятий за мотивами коміксу Ciudad. Прем'єра першої частина відбулась 24 квітня 2020 року на Netflix. Сюжет фільму розповідає про найманця Тайлера Рейка (Кріс Гемсворт), який отримує одне з найнебезпечніших завдань у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що популярний український фільм "Памфір" стане доступним на Netflix вже 22 червня. Також ми розповідали про кінопрем’єри в українському прокаті цього тижня.