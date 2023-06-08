Сьомий фільм франшизи "Трансформери" та європейські комедії: кінопрем'єри тижня

Герої фільму "Трансформери: Час Звіроботів". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли лише три нові стрічки. Більшість кінокомпаній не стали конкурувати з прем’єрою американським науково-фантастичним бойовиком "Трансформери: Час Звіроботів".

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Трансформери: Час Звіроботів (США)

Фантастичний пригодницький бойовик є прямим продовженням фільму "Бамблбі", що вийшов 2018 року. Успіх стрічки підштовхнув команду творців до розробки продовження. Виробництво шести попередніх фільмів обійшлось в 1,1 млрд доларів. Бюджет нової стрічки — 200 млн доларів. Сумарні касові збори склали приблизно 4,9 млрд.

Режисерське крісло посів Стівен Кейпл молодщий. Він вперше доєднався до команди творців "Трансформерів". У основу сюжету покладено мультсеріал "Трансформери: Війни звірів", що транслювався на телебаченні починаючи з 1996 року. Він став першим мультсеріалом про трансформерів, намальованим у 3D. Художник-постановник шоу отримав премію "Еммі" за свою роботу 1997 року.

Кілер на пів ставки (Франція, Бельгія)

Комедія є новим проєктом режисерки та сценаристки Сесілії Руо. У кожному своєму фільмі вона знімає Ванессу Параді. Запросила її й цього разу. З мови оригіналу назва фільму дослівно перекладається як "спільники".

За сюжетом, Максу, якого зіграв Франсуа Дам’єн, 50 років.У своїй справі він завжди вважався найкращим. Макс — кілер, і список замовлень у нього розписаний на рік уперед. Чоловіка спіткала несподівана хвороба. Тепер він втрачає свідомість щоразу, як бачить найменшу краплину крові.

Мене від себе верне (Норвегія)

Прем’єра комедійного хоррору відбулась на Каннському міжнародному кінофестивалі 2022 року, де він змагався за нагороду в секції "Особливий погляд". Фільм продовжує традиції скандинавської сатири Рубена Естлунда ("Трикутник смутку") та комедії стосунків Йоакіма Трієра ("Найгірша людина у світі").

Норвезька сатирична чорна комедія розповідає про життя в епоху всепоглинущого нарцисизму. Це історія Сіґне, молодої дівчини з Осло, яка працює баристою в кав’ярні. Її хлопець — перспективний сучасний художник (і клептоман), який створює концептуальні скульптури з поцуплених меблів. Де б вони не з’являлись, увага завжди прикута до нього, і це зводить Сіґне з розуму. Тоді вона вступає в токсичну й саморуйнівну боротьбу за популярність та статус, намагаючись привернути до себе увагу загадковою хворобою.

Нагадаємо, раніше ми писали про новий мультфільм про Людину-павука та комедію "Татусів вікенд" з Робертом Де Ніро в головній ролі. Також ми розповідали, що творці фільму "Барбі" викликали ажіотаж та дефіцит на один із товарів.