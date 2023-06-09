"Девушка Бонда" Куриленко позировала на премьере от Netflix с Крисом Хемсвортом

Актриса Ольга Куриленко. Фото: Instagram/olgakurylenkoofficial

В Мадриде (Испания) прошла звездная премьера фильма "Эвакуация 2" от стриминговой платформы Netflix. На красной дорожке позировали исполнители главных ролей, среди которых австралийский актер Крис Хемсворт и украино-французская актриса Ольга Куриленко.

Соответствующие фотографии появились в Instagram Netflix.

Читайте также:

Подробности

На светское мероприятие 43-летняя уроженка Бердянска выбрала черное платье с кружевом к полу, открывшее плечи актрисы. Куриленко, которая стала всемирно известной благодаря, в частности, фильму "Квант милосердия" о Джеймсе Бонде, опубликовала несколько фото в своих соцсетях.

Актриса Ольга Куриленко. Фото: Instagram/olgakurylenkoofficial

На красной дорожке вместе с ней позировала звезда Marvel, 39-летний Крис Хемсворт и другие голливудские знаменитости.

Актер Крис Хемсворт. Фото: Instagram/netflixes

Актеры фильма "Эвакуация 2". Фото: Instagram/netflixes

О фильме

Боевик режиссера Сэма Харгрейва снят по мотивам комикса Ciudad. Премьера первой части состоялась 24 апреля 2020 года на Netflix. Сюжет фильма рассказывает о наемнике Тайлере Рейке (Крис Хемсворт), который получает одну из самых опасных задач в своей карьере.

Напомним, ранее мы писали, что популярный украинский фильм "Памфир" станет доступен на Netflix уже 22 июня. Также мы рассказывали о кинопремьерах в украинском прокате на этой неделе.