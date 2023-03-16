Девушка Бонда судится с кинокомпанией и требует миллион долларов компенсации: в чем причина
Французская актриса Эва Грин судится с киностудией White Lantern Films. Поводом стал триллер "Патриот", в котором актриса должна была сыграть главную роль, а также выступить в качестве продюсера. Но свои обязанности не выполнила.
Об этом сообщает издание The Guardian.
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Съемки картины, в которой также должны были принять участие Хелен Хант и Чарльз Дэнс, прекратили в 2019 году из-за нехватки финансирования и непримиримых разногласий между членами съемочной группы.
Как результат, кинокомпания White Lantern подала в суд на Эву Грин и потребовала взыскать с нее 100 млн долларов за сорванные съемки. Сама актриса утверждала, что готова была работать над проектом, но с более профессиональной командой.
Позже Эва Грин подала встречный иск. 42-летняя звезда требует выплатить ей гонорар в размере одного миллиона долларов. Именно эту сумму актрисе должны были выплатить в том случае, если фильм провалится в прокате. Гонорар должен был быть выплачен даже в том случае, если картина так и не будет снята.
На днях стало известно, что киностудии White Lantern Films и SMC Specialty выдвинули актрисе новые обвинения. Так, в суд передали переписку Эвы Грин с ее агентом, в которых она позволяла себе оскорбительные комментарии в адрес ведущего продюсера проекта Джейка Сила.
Представители киностудии утверждают, что актриса собиралась притвориться больной, чтобы не сниматься. Как следует из сообщений, Эва спрашивала у своего агента, можно ли избежать съемок, если делать вид, что у нее сыпь по всему телу, а также уточняла, удастся ли обратиться за помощью к врачу. Позже она предлагала изобразить перелом руки и появиться на публике с гипсом. Этого она не сделала, поскольку съемки картины якобы прекратились по независящим от актрисы причинам.
Грин обвиняют в нарушении условий контракта. Однако представители Эвы это опровергают. И готовы доказать это в суде и заставить киностудию заплатить один миллион долларов.
Напомним, ранее мы писали, что бывший сотрудник американской светской львицы и бизнесвумен Хлои Кардашьян подал на нее в суд. Также мы рассказывали, что американскому актеру Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу о непреднамеренном убийстве украинки.