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Девушка Бонда судится с кинокомпанией и требует миллион долларов компенсации: в чем причина

16 марта 2023 11:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актеры Эва Грин и Дэниел Крейг в фильме "Казино Рояль" (2006)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Французская актриса Эва Грин судится с киностудией White Lantern Films. Поводом стал триллер "Патриот", в котором актриса должна была сыграть главную роль, а также выступить в качестве продюсера. Но свои обязанности не выполнила.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Подробности

Съемки картины, в которой также должны были принять участие Хелен Хант и Чарльз Дэнс, прекратили в 2019 году из-за нехватки финансирования и непримиримых разногласий между членами съемочной группы.

Как результат, кинокомпания White Lantern подала в суд на Эву Грин и потребовала взыскать с нее 100 млн долларов за сорванные съемки. Сама актриса утверждала, что готова была работать над проектом, но с более профессиональной командой.

Позже Эва Грин подала встречный иск. 42-летняя звезда требует выплатить ей гонорар в размере одного миллиона долларов. Именно эту сумму актрисе должны были выплатить в том случае, если фильм провалится в прокате. Гонорар должен был быть выплачен даже в том случае, если картина так и не будет снята.

На днях стало известно, что киностудии White Lantern Films и SMC Specialty выдвинули актрисе новые обвинения. Так, в суд передали переписку Эвы Грин с ее агентом, в которых она позволяла себе оскорбительные комментарии в адрес ведущего продюсера проекта Джейка Сила.

Представители киностудии утверждают, что актриса собиралась притвориться больной, чтобы не сниматься. Как следует из сообщений, Эва спрашивала у своего агента, можно ли избежать съемок, если делать вид, что у нее сыпь по всему телу, а также уточняла, удастся ли обратиться за помощью к врачу. Позже она предлагала изобразить перелом руки и появиться на публике с гипсом. Этого она не сделала, поскольку съемки картины якобы прекратились по независящим от актрисы причинам.

Грин обвиняют в нарушении условий контракта. Однако представители Эвы это опровергают. И готовы доказать это в суде и заставить киностудию заплатить один миллион долларов.

Напомним, ранее мы писали, что бывший сотрудник американской светской львицы и бизнесвумен Хлои Кардашьян подал на нее в суд. Также мы рассказывали, что американскому актеру Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу о непреднамеренном убийстве украинки.

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