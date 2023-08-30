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"Дівчина Бонда" влаштувала фотосесію в морі на відкритті Венеціанського кінофестивалю

30 серпня 2023 18:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Дівчина Бонда" влаштувала фотосесію в морі на відкритті Венеціанського кінофестивалю
Акторка Катерина Муріно. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня "дівчина Бонда" Катерина Муріно позувала у фотосесії на Венеціанському кінофестивалі. Зірка у вечірній сукні знялась у морських хвилях.

Про це пише Daily Mail.

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Італійська актриса Катерина Муріно приміряла темно-синю шовкову сукн, яка складалася з двох шарів: сітки із бісеру поверх темно-синього шовку.

 

Акторка Катерина Муріно. Фото: Reuters

 

Акторка Катерина Муріно. Фото: Reuters

 

Акторка Катерина Муріно. Фото: Reuters

 

Акторка Катерина Муріно. Фото: Reuters

 

Акторка Катерина Муріно. Фото: Reuters

Катерина здобула популярність у 2006 році, коли зіграла дівчину Бонда разом із Деніелом Крейгом у картині "Казино Рояль".

Зірка зіграла Соланж, яку спокушає Бонд, перш ніж її закатують до смерті.

Катерина Муріно на Венеціанському кінофестивалі є ведучою церемонії. Захід триває з 30 серпня по 9 вересня у Палаццо дель Сінема.

Через страйк у Голлівуді подія буде значно скромніша, ніж була минулі роки, адже не всі зірки зможуть приїхати.

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина під час відпочинку "засвітила" фігуру у купальнику у Туреччині.

Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова похизувалася гнучкістю у бікіні. 

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