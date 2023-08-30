"Девушка Бонда" устроила фотосессию в море на открытии Венецианского кинофестиваля

Актриса Екатерина Мурино. Фото: Reuters

Бывшая "девушка Бонда" Катерина Мурино позировала в фотосессии на Венецианском кинофестивале. Звезда в вечернем платье снялась в морских волнах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Итальянская актриса Катерина Мурино примерила темно-синее шелковое платье, состоявшее из двух слоев: сетки из бисера поверх темно-синего шелка.

Актриса Катерина Мурино. Фото: Reuters

Актриса Катерина Мурино. Фото: Reuters

Актриса Катерина Мурино. Фото: Reuters

Актриса Катерина Мурино. Фото: Reuters

Актриса Катерина Мурино. Фото: Reuters

Катерина стала популярной в 2006 году, когда сыграла девушку Бонда вместе с Дэниелом Крейгом в картине "Казино Рояль".

Звезда сыграла Соланж, которую соблазняет Бонд, прежде чем ее замучают до смерти.

Катерина Мурино на Венецианском кинофестивале является ведущей церемонии. Мероприятие проходит с 30 августа по 9 сентября в Палаццо дель Синема.

Из-за забастовки в Голливуде событие будет значительно скромнее, чем было в прошлые годы, потому что не все звезды смогут приехать.

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