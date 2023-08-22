Українська "дівчина Бонда" Ольга Куриленко приголомшила неймовірною фігурою у бікіні

Акторка Ольга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

Акторка Ольга Куриленко, яка зіграла свого часу дівчину Джеймаса Бонда, продемонструвала неймовірну фігуру. Зірка в останні дні літа порадувала фанатів відвертим фото.

Світлиною Куриленко поділилася у своєму Instagram.

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Акторка Ольга Куриленко на фото позує у купальнику ніжного кольору, демонструючи підтягнуту фігуру. Прихильники були у захваті і почали засипати зірку комплектами, назвавши її "найгарнішою на планеті".

"Останні дні літа, потім знову до роботи. Хто насолоджується відпусткою?", — запитала фоловерів Куриленко.

Акторка Ольга Куриленко. Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial/

До речі, Ольга намагається дотримуватися принципів здорового харчування. При цьому вона не любить сидіти на строгих дієтах. Головне правило – можна все, але в розумних межах. Час від часу Куриленко дозволяє собі навіть булочки з родзинками і калорійні десерти, але найбільше актриса любить мамині вареники і салат Олів'є, коли приїздить до дому. Але чого терпіти не може зірка, так це бананів, про це пише starschanges.com.

На зйомках "Кванту милосердя" вся знімальна група їла тропічні фрукти у величезних кількостях. Тепер "дівчина Бонда" не може навіть дивитися на них.

Щоб підтримувати тіло у формі, Ольга щорічно проходить вітамінотерапію. У списку її улюблених напоїв кава та джерельна вода.

В юності Ольга Куриленко займалася балетом. Танцювати вона любить і зараз – на вечірці, у спортзалі чи в парку під керівництвом персонального тренера. Вона любить фітнес на природі. За словами голлівудської актриси, в парках тренуватися набагато легше і приємніше. Іноді актриса замінює важкі тренування в спортзалі прогулянками – їй подобається відкривати нові місця. Ольга віддає перевагу природі, а не місту.

Під час підготовки до нового фільму тренувальний графік у Куриленко більш щільний. Під час роботи над роллю "дівчини Бонда" Ользі довелося витримати місяць насичених тренувань.

Говорили, що буде важко, але Ольга навіть не підозрювала, що так важко. Іноді їй доводилося бути в залі по 10 годин.

Актриса годинами займалася боксом, освоюючи прийоми дзюдо, кікбоксингу та інших єдиноборств. Також їй довелося навчитися стрибати з парашутом і правильно поводитися зі зброєю. Після цього Ольга зізналася, що тренування вимагали великої сили волі, але приклад Деніела Крейга, який слухняно виконував усі вказівки свого тренера, не дозволяв відставати і виказувати невдоволення.

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина під час відпочинку "засвітила" фігуру у купальнику у Туреччині.

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