Дівчина "Людини-павука" Zendaya у спідньому знялась для модного глянцю

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya знялась в образі femme fatale. Акторка у спідньому та у компанії мужніх чоловіків позувала для модного глянцю.

Про це пише ELLE.

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Фатальна жінка Zendaya

На сторінках журналу акторка приміряла яскраве спіднє, шкіряні сукні та інші яскраві образі. В інтерв'ю Zendaya обгворила ролі, які допомагають їй вийти з амплуа "підлітка".

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

Акторка Zendaya. Фото: elle.com

"Я хочу знайти речі, які мене мотивують. Я стаю старшою, я не можу грати підлітка до кінця свого життя", — говорить зірка "Людини-павука".

Успіх Zendaya принесла роль підлітка-наркоманки в Euphoria. Провокаційний серіал миттєво став хітом. Вона зізналася, що почала скасовувати зустрічі з друзями, тому що не хотіла виходити і "псувати" їм вечори тією увагою, яку вона привертала.

Хоча Zendaya завжди має час для шанувальників і відкрито розповідає про багато аспектів свого життя, вона вирішили тримати свій роман із актором Томом Холландом в таємниці.

Раніше зірка "Людини-павука" розповів, як закохав у себе Зендею.

Нагадаємо, нещодавно акторка Зендея потрапила у незручну ситуацію, коли не пройшла дрес-код. Знаменитість не пустили до ресторану у Римі.