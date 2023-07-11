Зірка "Людини-павука" зізнався, що поборов алкогольну залежність

Актор Том Голланд. Фото: instagram.com/tomholland2013/

Актор Том Голланд відверто зізнався, що мав проблеми з алкоголем. Зірка "Людини-павука" не одразу прийняв свою залежність.

Про це пише Daily Mail.

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Прокидався з думкою про алкоголь

Актор Том Голланд зізнався, що цього року відсвяткував свою пергу річницю тверезості. І це найскладніша річ, яку він коли не будь робив.

"Я не прокинувся одного дня і не сказав: "Час кидати пити". Я, як і велика кількість британців, мав дуже "веселий" грудень, свята, відпустку, я пив надто багато. Завжди міг багато пити, — розповів Голланд, і запевнив, що має цю згубну звичку від родичів по маминій лінії, — але у січні я вирішив, що кину. Та все про що я міг думати, це був алкоголь. Я прокидався з цією думкою, перевіряв годинник, а там було лише 12:00 дня. Це дійсно мене лякало. Тоді я вирішив зменшити кількість алкоголю. Тож, у лютому знову спробував не пити, і думав, що якщо в мене вийде, то я зможу побороти цю звичку, адже, куди б я не вийшов: на вечерю чи просто в люди, я завжди хотів випити".

Актору вдалося протриматися два місці, а потім він дав собі ще три.

"Я сказав собі, якщо протримаюсь півроку, то у мене немає проблеми. Тож, коли першого червня мені вдалося, я був найщасливішою людиною у житті", — розповів Голланд і додав, що без алкоголю він почувається і спить краще, а ще ліпше думає і може насолоджуватися життям без додаткової чарки.

Щоб зайвий раз себе не спокушати, актор віддалився від спільноти регбі, де часто його запрошували випити.

Раніше Дженніфер Лопес поптрапила під хвилю критики через свій алкогольний бізнес. За словами прихильників, сама співачка не вживає алкоголю, але пропонує його пити іншим.

Нагадаємо, нещодавно акторка Зендея потрапила у незручну ситуацію, коли не пройшла дрес-код. Знаменитість не пустили до ресторану у Римі.