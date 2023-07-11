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Зірка "Людини-павука" зізнався, що поборов алкогольну залежність

11 липня 2023 10:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка "Людини-павука" зізнався, що поборов алкогольну залежність
Актор Том Голланд. Фото: instagram.com/tomholland2013/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Том Голланд відверто зізнався, що мав проблеми з алкоголем. Зірка "Людини-павука" не одразу прийняв свою залежність.

Про це пише Daily Mail.

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Прокидався з думкою про алкоголь

Актор Том Голланд зізнався, що цього року відсвяткував свою пергу річницю тверезості. І це найскладніша річ, яку він коли не будь робив.

"Я не прокинувся одного дня і не сказав: "Час кидати пити". Я, як і велика кількість британців, мав дуже "веселий" грудень, свята, відпустку, я пив надто багато. Завжди міг багато пити, — розповів Голланд, і запевнив, що має цю згубну звичку від родичів по маминій лінії, — але у січні я вирішив, що кину. Та все про що я міг думати, це був алкоголь. Я прокидався з цією думкою, перевіряв годинник, а там було лише 12:00 дня. Це дійсно мене лякало. Тоді я вирішив зменшити кількість алкоголю. Тож, у лютому знову спробував не пити, і думав, що якщо в мене вийде, то я зможу побороти цю звичку, адже, куди б я не вийшов: на вечерю чи просто в люди, я завжди хотів випити".

Актору вдалося протриматися два місці, а потім він дав собі ще три.

"Я сказав собі, якщо протримаюсь півроку, то у мене немає проблеми. Тож, коли першого червня мені вдалося, я був найщасливішою людиною у житті", — розповів Голланд і додав, що без алкоголю він почувається і спить краще, а ще ліпше думає і може насолоджуватися життям без додаткової чарки.

Щоб зайвий раз себе не спокушати, актор віддалився від спільноти регбі, де часто його запрошували випити.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tom Holland (@tomholland2013)

Раніше Дженніфер Лопес поптрапила під хвилю критики через свій алкогольний бізнес. За словами прихильників, сама співачка не вживає алкоголю, але пропонує його пити іншим.

Нагадаємо, нещодавно акторка Зендея потрапила у незручну ситуацію, коли не пройшла дрес-код. Знаменитість не пустили до ресторану у Римі.

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