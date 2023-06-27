Людина-павука Том Голланд розповів, як "закохав" у себе Зендею

Актор Том Голланд та акторка Зендея. Фото: instagram.com/tom.96.zendaya/

Зірка картини "Людина Павук" Том Голланд вже кілька років щасливий у стосунках з колегою Зендеєю. За словами актора він вразив обраницю своєю практичністю.

Про це Голланд розповів в інтерв'ю UNILAD.

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Том та Зендея закрутили роман під час зйомок картини "Людина павук" у 2017 році. Пара не одразу зробила свої стосунки публічними.

"Я полагодив моїй дівчині двері вдома. Це було ще на початку наших стосунків. Я був у неї в гостях і її ефір були поламані. Я сказав: "Я можу відремонтувати їх для тебе!, — говорить актор і додає, — тепер ми закохані".

Герой фільму "Людина–павук" від кіновсесвіту Marvel Том Голланд раніше заявив, що вирішив взяти паузу в своїй акторській кар’єрі. Популярний актор зізнався, чому він вирішив раптово взяти перерву.

Нагадаємо, нещодавно акторка Зендея потрапила у незручну ситуацію, коли не пройшла дрес-код. Знаменитість не пустили до ресторану у Римі.