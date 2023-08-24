Девушка "Человека-паука" Zendaya в нижнем снялась для модного глянца

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya снялась в образе femme fatale. Актриса в нижнем белье в компании мужественных мужчин позировала для модного глянца.

Об этом пишет ELLE.

Читайте также:

Роковая женщина Zendaya

На страницах журнала актриса примерила яркое белье, кожаные платья и другие яркие образы. В интервью Zendaya обсудила роли, помогающие ей выйти из амплуа "подростка".

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

Актриса Zendaya. Фото: elle.com

"Я хочу найти вещи, которые меня мотивируют. Я становлюсь старше, я не могу играть подростка до конца своей жизни", — говорит звезда "Человека-паука".

Успех Zendaya принесла роль подростка-наркоманки в Euphoria. Провокационный сериал мгновенно стал хитом. Она призналась, что начала отменять встречи с друзьями, потому что не хотела выходить и "портить" им вечера тем вниманием, которое она привлекала.

Хотя у Zendaya всегда есть время для поклонников и она открыто рассказывает о многих аспектах своей жизни, она решила держать свой роман с актером Томом Холландом в тайне.

Ранее звезда "Человека-паука" рассказал, как влюбил в себя Зендею.

Напомним, недавно актриса Зендея попала в неловкую ситуацию, когда не прошла дресс-код. Знаменитость не пустили в ресторан в Риме.