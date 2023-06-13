Подружку Людини-павука Зендею у модному топі не пустили до ресторану

Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Зірка "Людини-павука" акторка Зендея не пройшла дрес-код. Знаменитість не пустили до ресторану у Римі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зірковий статус не допоміг

Акторка після прогулянки містом завітала в один з ресторанів у Римі. Зірка традиційно була стильно вдягнута: модні штани карго, чорний топ та лофери. Не врятував Зендею і модний аксесуар — сумка від японського дизайнера Yayoi Kusama вартістю у $3750.

Ресторан, який обрала акторка, відомий тим, що його гості під чавс візиту мають бути одягнені у смарт-кежуал. Тому акторці, яка зробила резерв столика, адміністрація закладу відмовила. Тоді вечеряти Зендея та її компанія вирушили у найближчу піцерію.

Нещодавно Зендея разом зі своїм бойфрендом актором Томом Голландом відпочили у Венеції. На початку року акторка переїхала до коханого у його будинок в Лондоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зендея стала новою амбасадоркою французького дому моди Louis Vuitton.

Раніше ми писали, що американська компанія Marvel та австрійський бренд Swarovksi об’єдналися для колекції ювелірних виробів і товарів для дому, на які творців надихнули супергерої. У лінійці обмеженого випуску такі персонажі, як Чорна Пантера, Людина-павук та інші, перетворились на чудові намиста з підвісками, золоті браслети та огранені статуетки.