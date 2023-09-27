Дівчина на мільйон: українка посеред дня "вигуляла" провокаційний образ на шалені гроші

Українка розповіла журналісту про свій образ вартісию 2,6 мільойни гривень. Фото: t.me/stranaua/

Не дивлячись на непрості часи, деякі українці не відмовляють собі у розкоші. У мережі з'явилось відео, на якому дівчина на ім'я Кароліна розповідає про свій розкішний образ який вона "вигуляла" посеред білого дня.

Відео поширили у мережі.

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Образ за 2,6 мільйони гривень

Кароліна в напівпрозорому костюмі перераховує вартість свого брендового вбрання та аксесуарів. Більшість предметів куплені в ОАЕ.

"Босоніжки 1300 євро. Костюм близько 1300 євро. Браслети по 12 та 13 тисяч доларів. Персні 1300 та 8500. Підвіска 8500 та 7000. Браслет 550. Сумочка 2750", — перераховує дівчина.

Загальна сума образу вийшла понад 2 мільйони гривень.

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