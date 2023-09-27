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Дівчина на мільйон: українка посеред дня "вигуляла" провокаційний образ на шалені гроші

27 вересня 2023 16:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дівчина на мільйон: українка посеред дня "вигуляла" провокаційний образ на шалені гроші
Українка розповіла журналісту про свій образ вартісию 2,6 мільойни гривень. Фото: t.me/stranaua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Не дивлячись на непрості часи, деякі українці не відмовляють собі у розкоші. У мережі з'явилось відео, на якому дівчина на ім'я Кароліна розповідає про свій розкішний образ який вона "вигуляла" посеред білого дня.

Відео поширили у мережі.

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Образ за 2,6 мільйони гривень

Кароліна в напівпрозорому костюмі перераховує вартість свого брендового вбрання та аксесуарів. Більшість предметів куплені в ОАЕ.

"Босоніжки 1300 євро. Костюм близько 1300 євро. Браслети по 12 та 13 тисяч доларів. Персні 1300 та 8500. Підвіска 8500 та 7000. Браслет 550. Сумочка 2750", — перераховує дівчина.

Загальна сума образу вийшла понад 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше колишній редактор Vogue С’юзі Менке розкритикувала Кейт Міддлтон за її "підхід до коштовностей". За словами редакторки, принцеса Уельска замало носить дорогих родинних прикрас.

Раніше співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер здивувала розкішним подарунком від чоловіка Олександра Волошина. За словами Анни, коханий здійснив її заповітну мрію, придбав коштовне авто.

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