Дівчина на мільйон: українка посеред дня "вигуляла" провокаційний образ на шалені гроші

Девушка на миллион: украинка посреди дня "выгуляла" провокационный образ на сумасшедшие деньги
Несмотря на непростые времена, некоторые украинцы не отказывают себе в роскоши. В сети появилось видео, на котором девушка по имени Каролина рассказывает о своем роскошном образе, который она "выгуляла" посреди белого дня.
Видео обнародовали в сети.
Образ за 2,6 миллиона гривен
Каролина в полупрозрачном костюме перечисляет стоимость своего брендового наряда и аксессуаров. Большинство предметов куплено в ОАЭ.
:) https://t.co/KseNWJ1iGO pic.twitter.com/JpOczygrrZ— пані N (@paniNpani) September 26, 2023
"Босоножки 1300 евро. Костюм около 1300 евро. Браслеты по 12 и 13 тысяч долларов. Кольца 1300 и 8500. Подвеска 8500 и 7000. Браслет 550. Сумочка 2750", — перечисляет девушка.
Общая сумма образа вышла более 2 миллионов гривен.
Напомним, ранее бывший редактор Vogue Сьюзи Менке раскритиковала Кейт Миддлтон за ее "подход к драгоценностям". По словам редактора, принцесса Уэльска мало носит дорогие семейные украшения.
Ранее певица, актриса и блогер Анна Тринчер удивила роскошным подарком от мужа Александра Волошина. По словам Анны, любимый осуществил ее заветную мечту, приобрел дорогой автомобиль.