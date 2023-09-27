Дівчина на мільйон: українка посеред дня "вигуляла" провокаційний образ на шалені гроші

Украинка рассказала журналисту о своем образе стоимости 2,6 миллиона гривен. Фото: t.me/stranaua/

Несмотря на непростые времена, некоторые украинцы не отказывают себе в роскоши. В сети появилось видео, на котором девушка по имени Каролина рассказывает о своем роскошном образе, который она "выгуляла" посреди белого дня.

Видео обнародовали в сети.

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Образ за 2,6 миллиона гривен

Каролина в полупрозрачном костюме перечисляет стоимость своего брендового наряда и аксессуаров. Большинство предметов куплено в ОАЭ.

"Босоножки 1300 евро. Костюм около 1300 евро. Браслеты по 12 и 13 тысяч долларов. Кольца 1300 и 8500. Подвеска 8500 и 7000. Браслет 550. Сумочка 2750", — перечисляет девушка.

Общая сумма образа вышла более 2 миллионов гривен.

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