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Колишня редакторка Vogue назвала Кейт Міддлтон "розчаруванням"

26 липня 2023 14:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишня редакторка Vogue назвала Кейт Міддлтон “розчаруванням”
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня редакторка Vogue назвала принцесу Уельську "розчаруванням" у її підході до прикрас. На думку журналістки, до діамантів більш поважно ставиться королева-консорт Камілла.

Про це пише Daily Mail.

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Не любить коштовні прикраси

79-річна Сьюзі Менкес зробила різкий коментар у бік дружини принца Вільяма. Журналістка у 2014 році була нагороджений покійною королевою премією Орден Британської Імперії за внесок у модну журналістику. До жовтня 2020 року вона була редактором Vogue International і відома своєю відвертістю та безстрашністю. Vogue протягом багатьох років підтримував тісні зв’язки з королівською родиною. Принцеса Уельська з’явилася на обкладинці британського Vogue у 2016 році на відзначення 100-річчя.

 

Колишня редакторка Vogue International звинуватила 41-річну Кейт у тому, що вона виглядає байдужою до колекції рідкісних і дорогоцінних каменів, які вона має честь носити.

"Принцеса Уельска наче розчарування у питаннях коштовностей. Вона складає враження, що надягає їх лише коли повинна. Я уявляю, як вона виглядає прекрасно в одній зі своїх суконь за лаштунками, а потім робить незадоволене обличчя, ніби кажучи: "Чи дійсно потрібно мені це?". Вона справляє враження, що обожнює ювелірні вироби й їй приносить задоволенням, коли надягає їх", — говорить Сьюзі.

Крім того, модний критик підкреслив, що королева Камілла здається набагато більше зацікавлена в дорогоцінних каменях.

 

"У Кейт немає того захвату від прикрас, який є у Камілли, коли вона надягає їх", — додає журналістка.

З моменту виходу заміж за члена королівської родини принцеса Уельська носила різні коштовності із королівської колекції.

У листопаді 2022 року Кейт одягла пару сережок принцеси Діани з діамантами та перлами, щоб відвідати свій перший державний банкет у Букінгемському палаці зі своїм новим титулом.

У березні на щорічній церемонії BAFTA в Лондоні мати трьох дітей одягла пару сережок ZARA із рожевого золота за 17,99 фунтів стерлінгів. У грудні минулого року принц Вільям купив Кейт пару сережок за 100 фунтів стерлінгів від бренду Sezane, які вона одягла, щоб відвідати церковну службу в Сандрінгем.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.

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