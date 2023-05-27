Єва Лонгорія у Каннах вийшла у вбранні від короля вечірніх суконь

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Акторка Єва Лонгорія вразила черговим модним вибором у Каннах. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" вийшла у сукні від іменитого дизайнера.

Про це пише Daily Mail.

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На Каннському кінофестивалі Єва Лонгорія вже привертала до себе увагу сміливими сукнями та розкішними прикрасами. Цього разу акторка обрала для червоної доріжки сукню від ліванського кутюр'є Elie Saab.

Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Вбрання з літньої колекції модельєра Єва Лонгорія доповнила діамантовими прикрасами та спокійним макіяжем. Прозоре вбрання зі вставками тілесного кольору було розшите вручну.

Елі Сааб — зірковий дизайнер. Селебріті обожнюють вбрання від цього кутюр'є, особливо обирають його сукні для червоних доріжок різноманітних кінопремій. За яскравість та святковість Сааба прозвали королем вечірніх та весільних суконь. Часто його вироби оздоблені коштовностями та розшиті вручну. Ліванський дизайнер майстерно підкреслює красу жіночого тіла.

Єва Лонгорія. Фото: Reuters

До речі, Єва не єдина хто вражала яскравим вбранням у Каннах цьогоріч.

Акторка Сальма Гайєк розповіла про свою коштовну сукню, яку обрала для Канн. 270 годин ручної роботи, 1 976 000 чорних паєток та 2 769 годин ручної вишивки знадобилось для створення 15-кілограмової сукні зірки від Balenciaga.

Раніше модель Ельза Хоск вразила незвичним вибором вбрання для Каннського кінофестивалю. Красуня пройшла червоною доріжкою у двох сукнях.

Нагадаємо, голлівудська акторка Медісон Де Ла Гарза, яка зіграла дочку Габріель (Єва Лонгорія) в останніх чотирьох сезонах серіалу "Відчайдушні домогосподарки", заявила, що під час зйомок стала жертвою хейтерів через свою зайву вагу. Це призвело до проблем із її харчуванням та психікою.