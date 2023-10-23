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"Диво, що я вижила" — Мадонна розповіла, про що думала в реанімації на межі смерті

23 жовтня 2023 10:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Диво, що я вижила" — Мадонна розповіла, про що думала в реанімації на межі смерті
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мадонна розповіла про нещодавню хворобу під час концерту в Бельгії в рамках свого туру. Культова співачка поділилася своїми думками з публікою, сказавши, що це "диво, що вона може виступати.

Про це пише HOLA!

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65-річна співачка розчулилася, розповідаючи про те, що відчувала у важкий момент. Зірка зізналася, що лікарі не були впевнені у її одруженні.

"Менше чотирьох місяців тому я була в лікарні, була без свідомості, і люди думали, що я можу не вижити. Це диво, що я зараз тут", — сказала зірка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вона продовжила розповідати про підтримку своєї родини, а також згадала трагічну смерть своєї мами після боротьби з раком грудей, коли співачці було всього 5 років.

"Моя мати, благослови її Бог, вона, мабуть, стежить за мною, вона сказала: "Дівчинка, тобі не час йти. У мене була така дивна думка. Я раптом відчула співчуття до своєї матері, але не через смерть, а через те, якою самотньою вона відчувала себе в лікарні, знаючи, що їй не виживе. І мені дали ще один шанс, тому я дуже вдячна за це. Мушу вам сказати, що я зараз почуваюся не дуже добре, але не можу скаржитися, тому що я жива. Дякую Богу за моїх дітей і всю вашу любов і підтримку", — прокоментувала артистка.

Мадонну терміново доставили до відділення інтенсивної терапії та інтубували після того, як 24 червня її знайшли непритомною на підлозі її квартири в Нью-Йорку.

Раніше Мадонна вразила натуральним виглядом на рідкісних знімках без фотошопу.

Нагадаємо, фахівець розповів, скільки операцій зі зміни зовнішності зробила Мадонна.

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