"Чудо, что я выжила" — Мадонна рассказала, о чем думала в реанимации на грани смерти

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна рассказала о недавней болезни во время концерта в Бельгии в рамках своего тура. Культовая певица поделилась своим мнением с публикой, сказав, что это "чудо, что она может выступать.

Об этом пишет HOLA!

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65-летняя звезда расстрогалась, рассказывая о том, что испытывала в трудный момент. Знаменитость призналась, что врачи не были уверены в ее выздоровлении.

"Меньше четырех месяцев назад я была в больнице, была без сознания, и люди думали, что я могу не выжить. Это чудо, что я сейчас здесь", — сказала звезда.

Она продолжила рассказывать о поддержке своей семьи, а также вспомнила трагическую смерть своей мамы после борьбы с раком груди, когда певице было всего 5 лет.

"Моя мать, благослови ее Бог, она, пожалуй, следит за мной, она сказала: "Девочка, тебе еще рано уходить. У меня была такая странная мысль. Я вдруг почувствовала сочувствие к своей матери, но не из-за смерти, а из-за того, какой одинокой она чувствовала себя в больнице, зная, что ей не выживет. И мне дали еще один шанс, поэтому я очень благодарна за это. Должна вам сказать, что я сейчас чувствую себя не очень хорошо, но не могу жаловаться, потому что я жива. Благодарю Бога за моих детей и всю вашу любовь и поддержку", — прокомментировала артистка.

Мадонну срочно доставили в отделение интенсивной терапии и интубировали после того, как 24 июня она была найдена без сознания на полу ее квартиры в Нью-Йорке.

Ранее Мадонна поразила натуральным видом на редких снимках без фотошопа.

Напомним, специалист рассказал, сколько операций по изменению внешности сделала Мадонна.