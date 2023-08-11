"Диво-жінка" Галь Гадот прикрасила обкладинку модного глянцю

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот знялась для обкладинки глянцю Flaunt. Зірка приміряла спокусливі образі та дала відверте інтерв'ю.

Про це пише Flaunt.

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Акторка, яка відома роллю "Диво-жінки" Галь Гадот знялась у стильній фотосесії. Зірка приміряла прозорі сукні, шкіряний комбінезон та дизайнерське хутро. Акторка не приховує, що велику кількість трюків на зйомках виконує сама, але визнає, що деякі просто неможливо відтворити для неї.

"Коли люди кажуть: "Я роблю всі свої трюки сама", я думаю: "Справді?!", єдиним винятком є Том Круз, який справді, справді їх виконує. Я завжди намагаюся відзначати своїх каскадерів. Обсяг роботи та ризик, на який вони йдуть, відданість — усе, що вони роблять, просто неймовірне. Вони стали для мене другою родиною. Їх слід відзначати, тому що вони дійсно змушують нас виглядати як найкраща версія самих себе", — говорить Гадот.

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Акторка говорить, що успіх "Диво-жінки" додав їй та її чоловікові впевненості у створенні бойовика з жінкою у головній ролі.

"Я люблю фільми, я люблю розповіді і люблю цей жанр. Я виросла, дивлячись "Бонда", "Місія нездійсненна", "Борн", "Міцний горішок" — усі вони були ідеальною втечею від реальності...Я завжди хотів зіграти в одному з них, але про це навіть мріяти не смієш...Але після успіху "Диво-жінки" в прокаті, ми з чоловіком зрозуміли, що люди підуть дивитися ці фільми з жінкою у головній ролі. Це додало нам дійсно великої впевненості", — поділилася акторка.

Нагадаємо, Марго Роббі знялась у спокусливій фотосесії для Vogue.

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