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Жінка-вамп: Тіна Кароль знялася у чуттєвій фотосесії

11 серпня 2023 10:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жінка-вамп: Тіна Кароль знялася у чуттєвій фотосесії
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Тіна Кароль вразила черговою зміною образу. Артистка знялась у спокусливій фотосесії з яскравим макіяжем.

Фото Кароль опублікувала у своєму Instagram.

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На фото, якими поділилася співачка вона позує у незвичному топі та з темною помадою.

"Скільки нас таких однакових, таких розбитих та зібраних, таких вразливих і це робить нас справжніми. Таких мрійливих, стійких та вільних. Іноді буваємо засмучені, але боремося попри все. Завжди нескорені, бо в наших серцях живе жага до Перемоги", — підписала світлину Кароль.

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

 

 

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Фоловери зірки засипали її компліментами: "Жінка-вамп", "Просто вау!", "Неймовірна".

До речі, Тіна Кароль нещодавно сходила зі своїм 14-річним сином Веніаміном у ресторан. Під час сімейного відпочинку артистка продемонструвала свій хореографічний талант. У ресторані зустріла відомого хореографа, учасника "Танців з зірками" Дмитра Жука. Жук запросив Тіну на танець. Судячи з реакції сина співачки, він засоромився. Спочатку Веніамін скромно посміхнувся, але, коли Тіна почала танцювати, хлопець навіть не глянув у бік зіркової мами, яка влаштувала запальні танці з іншим чоловіком.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала рідкісне фото дорослого сина.

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