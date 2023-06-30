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"Диво-жінка" Галь Гадот у прозорій сукні прикрасила сторінки легендарного глянцю

30 червня 2023 15:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Диво-жінка" Галь Гадот у прозорій сукні прикрасила сторінки легендарного глянцю
Акторка Галь Гадот. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Галь Гадот взяла участь у фотосесії для Vogue. Зірка у всій красі продемонструвала струнку фігуру та поділилася думками щодо свого материнства.

Про це пише Vogue.

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Галь Гадот виховує трьох доньок. За словами зірки, завдяки дітям, вона пізнала любов, яку ніколи не відчувала.

Акторка Галь Гадот. Фото: Vogue
Акторка Галь Гадот. Фото: Vogue
Акторка Галь Гадот. Фото: Vogue

"Вони навчили мене, тому що я можу набагато більше, ніж думаю. Діти також навчаються, але не тому про що ти їм кажеш, а тому, який приклад вони наслідують у тобі", — поділилася зірка фільму "Диво-жінка".

За словами акторки, її мама для неї та сама "диво-жінка", на яку їй завжди хотілося рівнятися.

"Вона завжди вкладала у нас з сестрою здорове сім'я впевненості у собі. Вона неймовірна людина", — говорить зірка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

Нагадаємо, в ізраїльському Тель-Авіві пройшов ЛГБТ-прайд, який є одним з найбільших та найпопулярніших у світі. На захід завітала відома акторка та модель Галь Гадот.  

Раніше модель Даша Астаф’єва порадувати фоловерів серією ніжних світлин.

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