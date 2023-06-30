"Диво-жінка" Галь Гадот у прозорій сукні прикрасила сторінки легендарного глянцю
Акторка Галь Гадот взяла участь у фотосесії для Vogue. Зірка у всій красі продемонструвала струнку фігуру та поділилася думками щодо свого материнства.
Про це пише Vogue.
Здорова самовпевненість
Галь Гадот виховує трьох доньок. За словами зірки, завдяки дітям, вона пізнала любов, яку ніколи не відчувала.
"Вони навчили мене, тому що я можу набагато більше, ніж думаю. Діти також навчаються, але не тому про що ти їм кажеш, а тому, який приклад вони наслідують у тобі", — поділилася зірка фільму "Диво-жінка".
За словами акторки, її мама для неї та сама "диво-жінка", на яку їй завжди хотілося рівнятися.
"Вона завжди вкладала у нас з сестрою здорове сім'я впевненості у собі. Вона неймовірна людина", — говорить зірка.
Нагадаємо, в ізраїльському Тель-Авіві пройшов ЛГБТ-прайд, який є одним з найбільших та найпопулярніших у світі. На захід завітала відома акторка та модель Галь Гадот.
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