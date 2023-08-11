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"Чудо-женщина" Галь Гадот украсила обложку модного глянца

11 августа 2023 17:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Чудо-женщина" Галь Гадот украсила обложку модного глянца
Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Галь Гадот снялась для обложки глянца Flaunt. Звезда примеряла обольстительные образы и дала откровенное интервью.

Об этом пишет Flaunt.

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Стильная Галь Гадот

Актриса, известная ролью "Чудо-женщины" Галь Гадот снялась в стильной фотосессии. Звезда примеряла прозрачные платья, кожаный комбинезон и дизайнерскую шубу. Актриса не скрывает, что большое количество трюков на съемках выполняет сама, но признает, что некоторые просто невозможно воспроизвести.

"Когда люди говорят: "Я делаю все свои трюки сама", я думаю: "Действительно?!", единственным исключением является Том Круз, который действительно, действительно их выполняет. Я всегда стараюсь отмечать своих каскадеров. Объем работы и риск, на который они идут, преданность — все, что они делают, просто невероятно. Они стали для меня второй семьей. Их следует поощрять, потому что они действительно заставляют нас выглядеть как лучшая версия самих себя", — говорит Гадот.

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

 

Актриса Галь Гадот. Фото: instagram.com/FlauntMagazine/

Актриса говорит, что успех "Чудо-женщины" придал ей и ее мужу уверенность в создании боевика с женщиной в главной роли.

"Я люблю фильмы, я люблю рассказы и люблю этот жанр. Я выросла, смотря "Бонда", "Миссия невыполнимая", "Борн", "Крепкий орешек" — все они были идеальным побегом от реальности...Я всегда хотел сыграть в одном из них, но об этом даже мечтать не смеешь...Но после успеха "Чудо-женщины" в прокате, мы с мужем поняли, что люди пойдут смотреть эти фильмы с женщиной в главной роли. Это придало нам действительно большую уверенность", — поделилась актриса.

Напомним, Марго Робби снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue.

Ранее Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии.

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