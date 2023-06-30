Донька Джонні Деппа знялась у сукні-сітці для Vogue

Акторка Лілі Роуз-Депп. Фото: Vogue

24-річна донька американського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз знялась для нової обкладинки австралійського Vogue. Дівчина позувала у креативному вбранні та дала відверте інтерв'ю.

Про це пише Vogue.

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Журнал представив обкладинку у кількох версіях. На одній з них Лілі-Роуз позує у компанії актора та співака Троя Сівана, з яким вона знімалася у серіалі "Ідол". У зйомці донька Деппа приміряла вбрання від Loewe, Alaïa та Alexander McQueen.

За словами Лілі, їй було важливо зніматися у відвертих сценах серіалу "Ідол".

Акторка Лілі Роуз-Депп та Трой Сіван. Фото: Vogue

Акторка Лілі Роуз-Депп. Фото: Vogue

Акторка Лілі Роуз-Депп. Фото: Vogue

Акторка Лілі Роуз-Депп та Трой Сіван. Фото: Vogue

Акторка Лілі Роуз-Депп. Фото: Vogue

"Я ніколи не була зацікавлена робити щось пуританське. Це нормально, якщо проєкт не для кожного. Я ніколи ще не відчувала більше поваги та безпеки, ніж під час цих зйомок. Тож, коли справа стосується оголення, це нормально. Для мене це було важливо і я дійсно рада. Я ніколи не скажу "до побачення" своїй героїні, я пережила прекрасний досвід зйомок", — говорить донька Джонні Деппа та Ванесси Параді.

Дівчина пригадала, що з дитинства страждала від надмірної уваги з боку оточуючих.

"Я пам'ятаю, як у школі постійно мені ставили дивні питання. Всіх цікавила моя відома родина. Я ніколи не була зацікавлена у славі, і не розумію людей, яким це все що потрібно по житті. Я почуваюся найщасливішою людиною, адже можу робити речі, які найбільше люблю у житті. Це мене наповнює та надихає, я можу вкладати емоції у щось красиве, креативне та визначне. Я рада цьому і неважливо, що це викликає негативні коментарі, вони найменша ціна за це", — сказала зірка.

Раніше стало відомо, що батько Лілі-Роуз Джонні Депп пишається її роллю у скандальному серіалі "Кумир".

Нагадаємо, Джонні Депп тріумфально повернувся у кіно, але на нього чекали нові складності. Зірка фільмів Тіма Бартона змушений скасувати концерти свого рок-гурту. Актор травмував ногу в Каннах.